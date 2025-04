Polícia Civil inaugura Casa de Treinamento Tático e reforça capacitação de seus policiais

A delegada-geral da PCRR (Polícia Civil de Roraima), Darlinda de Moura Viana, inaugurou, na quinta-feira, dia 10, um novo e importante espaço voltado à capacitação técnica e operacional de seus servidores: a CTT (Casa de Treinamento Tático) Daniel Neves, localizada na Área 3 – Reni Rodrigues, no Estande de Tiro da Polícia Civil em parceria com o Clube de Tiro Guilherme Paraense.

O idealizador da Casa de Treinamento, o instrutor de tiros da Instituição e perito criminal, Reginaldo Carvalho, ressaltou que a inauguração do espaço representa um marco no aprimoramento das técnicas das forças de segurança do estado, e está destinado não apenas ao GRT (Grupo de Resposta Tática), mas a todos os policiais civis, oferecendo uma estrutura realista que simula os desafios enfrentados diariamente nas ruas.

A Área 3 do Estande de Tiro da Polícia Civil é composta pelas pistas Franksson, de Fuzil Chicão e Verley Verri, e foi construída por meio de parcerias com a Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania), a PMRR (Polícia Militar de Roraima), o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e colaboradores civis.

A cerimônia contou com a presença de delegados, diretores da instituição, policiais civis, representantes da Polícia Federal, do Corpo de Bombeiros, da Força Nacional, do Exército Brasileiro e da deputada estadual Ângela Águida Portela.

A parlamentar destacou em sua fala a importância do trabalho policial e da capacitação dos profissionais da segurança pública. A deputada se colocou à disposição, por meio de seu mandato, para atender às necessidades da Polícia Civil de Roraima.

A diretora do Dopes (Departamento de Operações Especiais), delegada Cândida Magalhães, reforçou o esforço coletivo que tornou possível a inauguração.

“Esse é o resultado de muito empenho, apoio e colaboração. A construção da Casa de Treinamento Tático contou com a dedicação dos policiais, da equipe do GRT, e de diversas pessoas que se uniram para tornar esse espaço uma realidade. Hoje vivemos esse momento com muita alegria e gratidão. Agradeço especialmente à delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, pelo apoio e confiança nesse projeto”, ressaltou.

A delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda de Moura Viana, destacou que a Casa de Treinamento representa um avanço significativo na capacitação dos policiais.

“Esse centro reproduz, com fidelidade, os cenários que os nossos policiais enfrentam nas ruas: chuva, lama, obstáculos, pressão. Se o policial tiver que errar, que erre aqui, no treinamento, e não lá fora, onde uma falha pode custar vidas. Nosso objetivo é garantir que estejam cada vez mais preparados, seguros e prontos para proteger a população”, afirmou, acrescentando que o espaço vai atender não somente a Polícia Civil, mas, também, as outras forças de segurança.

Durante o evento, o público assistiu a uma simulação de missão tática realizada pelo GRT, seguida da instalação simbólica da placa com o nome oficial da Casa de Treinamento Tático, que agora leva o nome de Daniel Marques Alves Neves, agente de polícia civil idealizador do GRT e referência na história da instituição.

O post Polícia Civil inaugura Casa de Treinamento Tático e reforça capacitação de seus policiais apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.