Programa “HumanizAção” acolhe 24 pessoas em situação de rua nesta segunda-feira (14) – Agência de Notícias

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) está com 664 vagas, em 54 cursos de graduação gratuitos para o Processo Seletivo pelo Histórico do Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas gratuitamente, até dia 15 de janeiro, por meio do portal udesc.br/vestibular. O processo seletivo pelo histórico é uma das duas modalidades de ingresso do Vestibular de […]