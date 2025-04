SONORA – Governador anuncia nova rota internacional com voo direto entre Florianópolis e Lima

O governador Jorginho Mello anunciou na noite desta segunda-feira, 14, um novo destino internacional com voo direto a partir de Santa Catarina.

A rota Florianópolis-Lima começa a operar a partir de 2 de dezembro deste ano pela companhia aérea Latam, com três voos semanais.

O anúncio foi feito em ato realizado na Casa d’Agronômica.

O governador Jorginho Mello afirma que a nova rota eleva ainda mais a condição turística de Santa Catarina, além da atração de investimentos internacionais:

SONORA

Para o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, as conquistas de voos internacionais são fruto de um trabalho integrado entre o Governo do Estado e os atores privados do setor de aviação:

SONORA

De acordo com o Head de Assuntos Públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo, a nova rota amplia a conectividade de Santa Catarina com outros destinos mundiais, especialmente com os EUA:

SONORA

O CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, afirma que os incentivos do Estado foram fundamentais para a ampliação de voos internacionais em Santa Catarina:

SONORA

A rota Lima-Florianópolis será operada às terças, sextas e aos domingo e os voos de retorno às segundas, quartas e aos sábados.

As vendas das passagens começam nos próximos dias e a Latam prevê transportar até 43 mil passageiros por ano na sua nova operação entre Brasil e Peru.