A Sesau (Secretaria de Saúde) iniciou nessa segunda-feira, 14, o Curso de Sistema de Comando de Incidentes voltado para a resposta inicial em emergências em saúde pública. A capacitação tem o objetivo de qualificar servidores e instituições parceiras para atuação em situações críticas que envolvem a saúde da população.

A atividade é promovida pela CGVS (Coordenação Geral de Vigilância em Saúde), e conta com aulas teóricas e simulado de mesa, no auditório da UERR (Universidade Estadual de Roraima), com encerramento na quinta-feira, 17.

A iniciativa integra o conjunto de ações previstas nos eixos de preparação e resposta da Sesau, para

capacitar equipes de saúde na atuação em situações de emergência no Estado, padronizando procedimentos e promovendo uma resposta rápida e integrada.

Entre os órgãos parceiros estão a Caer (Companhia de Água e Esgotos de Roraima), a Defesa Civil Estadual, os DSEIs (Distrito Sanitário Especial Indígena) Leste e Yanomami e o Departamento de Emergência em Saúde Pública do Ministério da Saúde.

“É uma capacitação continuada, vai acontecer em outros momentos durante o ano e as instituições parceiras são necessárias para apoiar a resposta em emergência de saúde pública, a capacitação serve para que nós possamos fazer uma resposta coordenada aos eventos e assim ter uma melhor atuação na população atingida”, afirmou o gerente do Núcleo de Vigilância em Saúde em Desastres, Guaracy Cabral de Lavor Júnior.

A capacitação será conduzida por técnicos do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e da AMBIPAR Response, que também será responsável pela certificação dos participantes.

O post Sesau realiza curso para fortalecer resposta a emergências em saúde pública apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.