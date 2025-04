Eintracht Frankfurt x Tottenham ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (17/04)

Por MRNews



Prévia: Eintracht Frankfurt x Tottenham – Escalações, notícias e tudo sobre o duelo decisivo da Liga Europa

Nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), Eintracht Frankfurt e Tottenham Hotspur voltam a se enfrentar pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Europa League, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, a expectativa é de um duelo equilibrado, mas com leve favoritismo para os alemães, que atuam em casa e vivem melhor momento.

Contexto do confronto

O primeiro jogo teve um início complicado para os ingleses, com Hugo Ekitike abrindo o placar logo aos 6 minutos para o Frankfurt. O Tottenham reagiu e empatou com Pedro Porro antes do intervalo, mas não conseguiu superar a atuação inspirada do goleiro Kaua Santos, que garantiu o empate fora de casa para os alemães.

Desde então, o Frankfurt venceu o Heidenheim por 3 a 0 na Bundesliga, ampliando sua sequência positiva. Com três vitórias seguidas como mandante, os alemães entraram de vez na briga por vaga direta na Champions League via campeonato nacional e ganham moral para buscar a classificação europeia.

Retrospecto e estatísticas

Apesar do bom momento, o Frankfurt só venceu o Tottenham uma vez em cinco confrontos na história – e isso ocorreu ainda em 1982, pela extinta Recopa Europeia. Porém, o retrospecto recente dos Spurs na Alemanha é preocupante: seis derrotas nos últimos sete jogos em solo alemão por competições europeias, com quatro partidas sem marcar.

Além disso, o desempenho fora de casa da equipe comandada por Ange Postecoglou é ruim: são seis derrotas nos últimos sete jogos como visitante, incluindo a derrota por 4 a 2 para o Wolverhampton no fim de semana, resultado que afundou ainda mais o clube na Premier League, agora em 15º lugar.

Situação das equipes

Eintracht Frankfurt:

Kaua Santos deve continuar como titular no gol, com Kevin Trapp ainda fora.

Ansgar Knauff segue ausente por lesão no joelho.

Oscar Hojlund não pode atuar, pois não está inscrito na competição.

Jogadores como Mario Götze e Hugo Larsson devem retornar à equipe titular.

Tottenham Hotspur:

Son Heung-min é dúvida por lesão no pé, mas deve ser relacionado.

Pedro Porro, Udogie e Van de Ven devem voltar ao time titular após descanso no fim de semana.

Dejan Kulusevski voltou de lesão e pode ser titular.

Kevin Danso e Radu Dragusin permanecem fora.

Prováveis escalações

Eintracht Frankfurt:

Kaua Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Shkiri, Tuta, Larsson; Götze, Ekitike, Bahoya

Tottenham Hotspur:

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son (ou Kulusevski)

Palpite

O Eintracht Frankfurt tem feito atuações sólidas em casa, especialmente na Europa, com quatro vitórias consecutivas sem sofrer gols. Os Spurs, por outro lado, vivem péssima fase fora de casa e precisam de um resultado positivo sob pressão.

Palpite: Eintracht Frankfurt 2 x 1 Tottenham Hotspur

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

