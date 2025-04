Governo de Roraima inicia distribuição de peixe tambaqui para famílias de Boa Vista

O Governo de Roraima deu início, nesta quarta-feira, 16, à distribuição de peixe tambaqui em Boa Vista. A ação segue até esta quinta-feira, 17, e deve beneficiar mais de 50 mil famílias em todo o Estado com a entrega de 150 toneladas do pescado. A iniciativa, coordenada pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), visa garantir o acesso ao tradicional prato consumido durante a Sexta-Feira Santa.

Em Boa Vista, a entrega ocorre em oito polos diferentes, nos períodos da manhã e da tarde, facilitando o acesso da população. No interior do Estado, a ação já foi concluída com a distribuição de 60 toneladas do peixe em 14 municípios.

Para viabilizar a ação, o Governo de Roraima destinou um investimento de R$ 2,4 milhões, provenientes do Tesouro Estadual, dentro do orçamento da Setrabes. O recurso é utilizado para garantir a distribuição de 150 mil quilos de tambaqui nos 15 municípios do estado.

O governador Antonio Denarium destacou a ampliação do programa ao longo dos anos e o compromisso com a segurança alimentar. “Este é o maior programa de entrega de peixes da Semana Santa. Iniciei essa ação há três anos, com 50 toneladas em Boa Vista. No ano passado, foram 100 toneladas entre capital e interior, e agora, em 2025, chegamos a 150 toneladas. Para o próximo ano, ampliaremos o programa para alcançar também vilas e comunidades indígenas, totalizando 200 toneladas”, afirmou.

A secretária de Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, ressaltou a importância social da ação. “Mais de 30 mil pessoas serão beneficiadas em Boa Vista, onde concluiremos a meta de 150 toneladas de peixe distribuídas em todo o estado, desde o dia 10 de abril. Só gratidão a Deus por conseguirmos levar à população o alimento principal da Sexta-Feira Santa de forma qualitativa, enriquecedora e nutricional”, disse.

A secretária adjunta da pasta, Isadora Braga, enfatizou que o governo mantém o compromisso com a população em datas comemorativas. “Realizamos diversas ações por meio da Setrabes, como a entrega de brinquedos, o projeto Rede do Bem, o Colo de Mãe, entre outros. Agora, na Semana Santa, não poderia ser diferente. Já finalizamos as entregas no interior com 60 toneladas, e em Boa Vista serão mais 90 toneladas, totalizando as 150”. explicou.

Moradora da capital, a dona de casa Mikelly Duarte agradeceu a iniciativa. “Obrigada ao governo do estado pelo peixe da Semana Santa. Vai garantir o almoço de sexta-feira, pois não podemos consumir carne vermelha. O peixe da minha família está garantido”, declarou.

Confira os locais de entrega em Boa Vista:

16 de abril (quarta-feira)

Polo 01: 8h às 10h – Colégio Estadual Militarizado Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena. Rua João Pessoa, s/n, Nova Cidade.

Polo 02: 10h às 12h – Colégio Estadual Militarizado Professora Maria de Lourdes Neves. Rua José Cassemiro da Silva, N° 171, Pintolândia.

Polo 03: 14h às 16h – Colégio Estadual Militarizado Hélio da Costa Campos. Avenida São Joaquim, n° 567, Silvio Leite.

Polo 04: 16h às 18h – Colégio Estadual Militarizado Professora Conceição da Costa e Silva. Avenida Santo Antonio, n°606, Equatorial.

17 de abril (quinta-feira)

Polo 05: 8h às 12h – Centro de Atendimento Social – CAS Vila Jardim. Rua James Meirelles Sobreiro Júnior, n°1876, Cidade Satélite.

Polo 06: 10h às 12h – Colégio Estadual Militarizado Fernando Grangeiro de Menezes. Avenida Emília da Silva Lavôr, n°1535, Caranã.

Polo 07: 14h às 16h – Escola Estadual Olavo Brasil Filho. Rua Linha Fina, n°310, Jóquei Clube.

Polo 08: 16h às 18h – Escola Estadual Buritis. Rua Antônio Pinheiro Galvão, n°837, Buritis.

