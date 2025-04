Agência Minas Gerais | Ouvidoria Móvel leva escuta cidadã e serviços da OGE/MG a Divinópolis

OGE-MG / Divulgação







Nesta quarta-feira (16/4), a Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG) realizou uma nova edição do programa Ouvidoria Móvel em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. A ação promoveu atendimento presencial à população em cinco pontos estratégicos da cidade, reforçando o compromisso com a escuta ativa dos cidadãos mineiros.

“O diálogo com a população é essencial para que o Estado continue avançando. A escolha dos locais levou em conta o acesso da população, mesmo com as fortes chuvas na região”, destacou a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira.

A equipe da OGE/MG e a ouvidora de Fazenda, Licitações e Patrimônio Público, Thais Mara Alexandrino, estiveram presentes na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Divinópolis, no Centro Regional de Divinópolis – IPSEMG, na Câmara Municipal, no Edifício Costa Rangel e na Superintendência Regional da Fazenda (SRF) Divinópolis.

“As Ouvidorias Móveis fortalecem a transparência e ajudam a melhorar a qualidade dos serviços públicos. Essa aproximação com os cidadãos e as visitas técnicas aos órgãos do Executivo são fundamentais para garantir uma gestão mais eficiente”, a ouvidora de Fazenda, Licitações e Patrimônio Público, Thais Mara Alexandrino.

Durante os atendimentos, a equipe da OGE/MG esclareceu dúvidas, registrou manifestações e distribuiu panfletos com os canais de atendimento da Ouvidoria, que recebe denúncias, reclamações, sugestões, elogios e solicitações de providências.

Ouvidoria Móvel

A Ouvidoria Móvel é uma iniciativa da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais que leva atendimento presencial aos cidadãos em diferentes regiões do Estado. A ação ocorre em locais de grande circulação, como praças públicas, eventos e unidades de atendimento, por meio de ônibus caracterizado, estandes ou de forma itinerante.

Os cidadãos também podem registrar denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios pelos canais de atendimento da OGE/MG:

