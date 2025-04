Cícero Lucena destaca fé, cultura e o talento do elenco quase todo local na Paixão de Cristo em João Pessoa

O espetáculo da Paixão de Cristo é uma das peças teatrais mais encenadas no Brasil. Em João Pessoa, pelo quarto ano consecutivo, a Prefeitura entrega ao público um evento grandioso, com estrutura e organização. Nesta quinta-feira (17), na primeira noite de apresentações, o prefeito Cícero Lucena, acompanhado da primeira-dama Lauremília Lucena, falou em “renovação da fé e esperança”, destacando também o talento do elenco, praticamente todo formado por artistas da terra, que emocionaram os presentes no Adro do Centro Cultural São Francisco – Centro Histórico da Capital.

O gestor também exaltou especialmente o grupo Kairós, da Escola Municipal Padre Pedro Serrão – crianças e adolescentes, frutos do ensino público e incentivados pela Prefeitura –, alçando uma carreira no teatro ao lado de atores renomados como Samuel de Assis, que interpreta Jesus, e Mayana Neiva, que vive Maria na narrativa. “Temos um valor cultural, um talento incrível e que merece incentivo e apoio do público que vier assistir às apresentações, que estão realmente muito emocionantes”, indicou o prefeito.

“Estamos vivendo isso de uma forma especial, que João Pessoa está mostrando, resgatando, contando essa história, hoje com a participação da Academia de Dança, do Grupo Kairós, ou seja, 99% de atores e atrizes da Paraíba, simbolizando exatamente o nosso potencial cultural. Para mim, isso é motivo de celebração, de agradecimento a Deus, que a gente está aproveitando esse momento e essa oportunidade – e que momentos como esse possam ser incentivados”, complementou o prefeito.

“Divino Redentor” – O espetáculo, com mais de uma hora de duração, revive o drama de Jesus Cristo sob uma perspectiva mais humanizada, inserindo o personagem central não apenas em momentos de sofrimento, morte e ressurreição, segundo o diretor Everaldo Vasconcelos. O público pode ver um Jesus que se comunica com o público, que dança e se apresenta de uma forma comum aos cristãos. São mais de 160 atores e cerca de 200 profissionais, incluindo a parte técnica e o pessoal de apoio. Em cena, também participa a Companhia Municipal de Dança.

“Uma presença muito forte dos nossos atores, nossas atrizes de João Pessoa e da Paraíba. Do elenco contratado, apenas um é de fora do Estado, que é o Samuel de Assis. A Companhia Municipal de Dança, o Grupo Kairós, de maneira que a gente consegue reunir teatro, música e dança de João Pessoa num momento muito especial, cheio de emoção, que reconta a história do drama de Jesus que a gente vivencia há mais de dois mil anos”, afirmou o diretor-executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

Maria de Nazaré – A atriz paraibana Mayana Neiva já interpretou diversos personagens, tanto no teatro quanto nas novelas, inclusive de grande audiência na TV brasileira. Ela conta que voltar à terra natal depois de ter feito a Paixão de Cristo, quando tinha 18 anos, é emocionante e desafiador. Sobre a personagem, disse que as pessoas irão se emocionar com uma Maria “humana e divina”. A atriz também agradeceu o convite da Prefeitura. “Achei maravilhoso. O povo nordestino é um povo de fé. A gente se identifica, você vai andando pelo sertão e vê aquelas casinhas na entradinha da cidade tem sempre uma igrejinha. A gente tem a nossa fé muito forte – um povo muito conectado com a fé”, afirmou.

Emoção e encanto – Ver de perto a Paixão de Cristo, encenada com o brilhantismo do elenco, com aparato de som, iluminação e figurino, impacta a atenção da plateia. A professora Maria de Assis disse que a noite foi especial e ficará guardada para sempre na memória. “Muito bem feita, impressionante. A gente se emociona e fica encantada com toda a produção envolvida para contar a história da Paixão de Cristo. Volto pra casa com uma sensação de muita leveza”, elogiou.

Próximas apresentações – O espetáculo Divino Redentor segue em cartaz nesta sexta-feira (18), com sessões às 18h e 20h. No sábado (19), a apresentação única acontece às 19h. O evento é realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa, gratuito e aberto ao público.