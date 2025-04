Secretaria da Mulher realiza “Chá das Rosas”, encontro para receber e acolher grupo de pacientes oncológicas – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), realizou, na tarde desta quarta-feira (23), a primeira edição do “Chá das Rosas”. O evento é um encontro, que deve se tornar mensal, preparado para receber e acolher um grupo de mulheres que estejam ou já passaram por tratamento oncológico. O objetivo é proporcionar orientações de saúde, um dia de beleza e outras ações voltadas à autoestima e ao bem-estar das pessoas atendidas.

Neste primeiro encontro um grupo de convidadas, encaminhadas por várias entidades assistenciais do município que atendem mulheres com câncer, foi recebido pela secretária da Mulher, Rosângela Perecini, e por toda a equipe da Semul. Após as boas-vindas, todas foram recebidas com um saboroso chá da tarde, puderam ser atendidas por profissionais de beleza, para se maquiar, e participaram de uma palestra, ministrada pela nutricionista Dra. Ana Caram.

“É a primeira vez que estamos recebendo pacientes oncológicas e o intuito de reunir vocês aqui é podermos celebrar a vida, de forma muito positiva, darmos risadas juntas, compartilhar conhecimento e oferecer acolhimento e cuidados para todas vocês”, afirmou a secretária.

Em seguida houve uma dinâmica com proposta de relaxamento e integração entre as participantes, conduzida pela servidora Juliana Rizzo. Foi também uma introdução para a palestra da especialista, focada no tema da alimentação saudável, voltada à qualidade de vida.

Outro ponto alto da reunião foram os depoimentos e trocas de informações entre as participantes. “A gente passa pelos problemas, mas poder contar com o apoio de outras pessoas tornar a caminha mais leve. A gente aprende a tirar de letra as nossas dificuldades”, revelou Edna Alves da Silva, da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer.

“A gente passa pela doença, mas sai com um aprendizado pessoal muito grande. Eu passei por um turbilhão, porém, acabei me dando conta do quanto eu antes me deixava de lado. Então, foi um momento de muito aprendizado”, afirmou Carolina Scatena.

“Estamos falando sobre alimentação, mas é importante as pessoas entenderem que, além da alimentação, existem vários outros cuidados no dia a dia para elas estarem atentas, como se manter hidratado, tomar sol, ter sono de qualidade, cultivar o convívio social e, inclusive cuidar do lado espiritual. Já há estudos provando que a fé também é um fator relevante para a cura”, disse a especialista, que ofereceu várias dicas práticas sobre os cuidados essenciais com a saúde e também tirou dúvidas das participantes.

A iniciativa de promover esse encontro foi muito bem recebida pelo grupo. “Quando cheguei aqui, não tinha noção de como seria. Mas logo de cara fomos relaxando. Foram momentos muito especiais. Eu acho que todas as mulheres precisam desse apoio, de alguém que cuide de nós. Porque somos nós que cuidamos de todos. Esse espaço aqui foi muito gostoso, de dedicação, de podermos tirar dúvidas sobre saúde, de nos maquiarmos e, principalmente, de podermos ser ouvidas”, concluiu Rosana Rodrigues.