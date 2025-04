Jardim sensorial da FCEE terá colmeia com abelhas sem ferrão

Foto: Imagem de uma caixa de madeira encostada em uma árvore. É pintada com desenho de sol, casinha azul, árvore com gramado, girassol branco e amarelo. A caixa tem dois andares. Ao fundo aparece céu azul e desfocado parte da lateral de um prédio.

Oferecer aos educandos da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) o desenvolvimento pessoal e social da pessoa com deficiência utilizando abelhas nativas, sem ferrão, fazendo a junção da preservação ambiental e desenvolvimento humano. É com este objetivo que a partir do segundo semestre de 2025, a FCEE implantará em seu jardim sensorial, no novo prédio a ser inaugurado, o “Projeto Meliponário – Aprendendo de Flor em Flor”.

A ação já é realizada com sucesso pela Apae de Cocal do Sul há cerca de dois anos e será implantada no campus da FCEE através de parceria com esta instituição conveniada. Nesta semana, representantes da Apae, por meio do presidente Pedro Bertan e da diretora técnica Rociclei Prior, estiveram no campus da FCEE para realizar a entrega da primeira caixa colmeia de abelha, da espécie Mandaçaia, para o início do projeto. Os dirigentes foram recebidos pela diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da FCEE, Fernanda Hermes, pela Supervisora de Atividades Educacionais Nucleares, Juliana Buratto, e pela coordenadora do Centro de Referência em Tecnolgia Assistiva (Certa), Alvaneve Moreto.

Fortalecimento das parcerias com a FCEE

“Nossos educandos gostam de animais e insetos e o contato responsável com eles traz muitos benefícios em suas vidas. A implantação futura do ‘Projeto Meliponário – Aprendendo de Flor em Flor’ mostra a expansão e a importância das parcerias entre a FCEE e outras instituições”, destaca a diretora de ensino da FCEE, Fernanda Hermes, explicando que a ideia de trazer o projeto para o campus da FCEE surgiu após uma visita na APAE de Cocal do Sul. “Ficamos maravilhadas com o envolvimento dos educandos durante todo processo, incluindo a construção das casinhas das abelhas. Então sugerimos replicar a ideia no campus da FCEE”, afirmou.

Já a diretora técnica da Apae de Cocal do Sul destaca que o projeto estimula a responsabilidade, a autonomia e o desenvolvimento de habilidades essenciais para os educandos. “Este projeto trabalha com a conscientização da importância e respeito pelo meio ambiente. Ele estimula o reflorestamento da região e valorização do trabalho em equipe. Em Cocal do Sul, os educandos participam de todo o processo do projeto desde a confecção das caixas em madeira, passando pela divisão das abelhas”, explica Rociclei Prior.

O “Projeto Meliponário – Aprendendo de Flor em Flor” desenvolvido na APAE de Cocal do Sul está dividido em sete etapas, que incluem escolha dos educandos para a manutenção e cuidados do meliponário, aprendizado dos cuidados necessários para garantir o bem-estar das abelhas, aulas teóricas aos educandos cuidadores, com objetivo de melhor compreensão e aprofundamento sobre o assunto, entre outros.

Jardim sensorial

O jardim sensorial da FCEE, localizado no vão central do novo prédio que será inaugurado em breve no campus da instituição, será um espaço projetado e adaptado para estimular todos os sentidos dos educandos por meio da natureza, utilizando plantas com diferentes texturas, aromas, cores, sabores e sons. O objetivo principal é proporcionar uma experiência imersiva e sensorial da natureza, estimulando a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição.

E com a inclusão do “Projeto Meliponário – Aprendendo de Flor em Flor” os educandos terão a oportunidade de adquirir conhecimento, estabelecendo uma relação entre eles e o meio ambiente. Poderão também desenvolver e adquirir habilidades necessárias para seu desenvolvimento pleno por meio do manejo de abelhas sem ferrão, nativas do país.

