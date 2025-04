João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A mostra Abril pra Dança começa neste domingo (27), às 19h, no Cine Teatro Benedito Alves, região central de São José dos Campos. Todas as apresentações e atividades ocorrem no mesmo local. O encerramento será na próxima quarta-feira (30).

O espetáculo de abertura “Sim, é possível”, do Instituto Jovens de Coração – Arte e Longevidade, está marcado para o domingo, às 19h30. A coreografia é de Aline Carneiro, Kleber Santos e Joaquim Santana.

A reserva de ingressos é gratuita e pode ser feita por meio deste link.

No domingo, também acontece um workshop e uma aula, abertos a todos os interessados.

Às 14h, haverá o workshop de hip hop dance, com Paulo Cocera. Mais tarde, às 16h, acontece a aula de dança charme com Marcus Azevedo.

Não é necessária inscrição. As atividades são livres para todos os públicos.

A Mostra Abril pra Dança leva toda a diversidade de academias, companhias, alunos e bailarinos da região para apresentações de dança de todos os estilos e promete tirar o fôlego do grande público.

Cia de Dança

A Cia de Dança de São José dos Campos vai subir ao palco na segunda-feira (28), às 19h, com o espetáculo “Samba e Amor”, com coreografia e direção de Lili de Grammont.

Inspirado na canção de Chico Buarque, o trabalho mergulha nas nuances do amor, do desejo, das obrigações e do cansaço. Uma obra de dança contemporânea que emociona e provoca reflexões profundas sobre as relações humanas.

Saiba mais

O Dia Internacional da Dança é comemorado em 29 de abril. Essa data foi criada em 1982 pelo Comitê de Dança do Instituto Internacional do Teatro, ligado à Unesco, em homenagem ao nascimento de Jean-Georges Noverre (1727–1810), considerado o criador do balé moderno.

A ideia por trás do Dia Internacional da Dança é celebrar a arte da dança em todas as suas formas — do balé clássico à dança de rua, passando por danças folclóricas, contemporâneas, e muitas outras — e promover sua importância cultural, social e educacional no mundo todo.

A celebração tem como objetivo honrar a diversidade da arte da dança em suas inúmeras manifestações – abrangendo desde o balé clássico até as danças urbanas, folclóricas, contemporâneas e muitas outras. Buscando enfatizar a relevância cultural, social e educacional da dança em escala global.

Serviço

Cine Teatro Benedito Alves da Silva

Rua Rui Dória, 935 – Centro



