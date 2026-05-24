Nugs celebra 10 anos com encontro presencial em São Roque – IFSP

Atividades acontecem entre os dias 25 e 29 de maio; inscreva-se!

O Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (Nugs) do IFSP celebra 10 anos de atuação com um encontro presencial em São Roque, entre os dias 25 e 29 de maio de 2026. A programação reúne arte, formação, memória, debate público e convivência em torno de temas como diversidade, equidade de gênero, cultura LGBTQIAPN+, enfrentamento às violências, inclusão e direitos humanos.

Com o tema “Uma Década de Resistência, Diálogo e Afeto”, o encontro busca fortalecer redes de diálogo e construção coletiva, reafirmando o compromisso institucional com a educação inclusiva, a equidade de gênero e a valorização da diversidade.

O evento reunirá estudantes, servidores, pesquisadoras(es), coletivos, artistas e movimentos sociais ao longo dos cinco dias. A programação contará com mesas-redondas, oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais, performances, saraus, exposições e atividades interativas.

As atividades ocorrerão principalmente na ARCA – Ateliê Rural, espaço cultural localizado em São Roque, e contarão com ações de acessibilidade e acolhimento aos participantes.

As inscrições são gratuitas. Confira a programação e inscreva-se em Even3.