Em entrevista, governador faz balanço das ações da gestão

Ações adotadas nos primeiros 20 dias de gestão incluem reforço na rede hospitalar, investimentos em segurança pública e concessão de progressões funcionais

O governador de Roraima, Soldado Sampaio, apresentou nesta terça-feira, 19, um balanço das primeiras ações adotadas pela gestão estadual nas áreas da saúde, educação, segurança pública e valorização do serviço público. Durante entrevista ao programa Bom Dia 100.3, da Rádio Folha FM, concedida ao apresentador Natanael Vieira, o governador destacou medidas para zerar filas de cirurgias, ampliar concursos públicos e fortalecer ações contra o crime organizado e violência doméstica.

Na área da saúde, Sampaio afirmou que a prioridade inicial foi enfrentar a superlotação no HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento) e acelerar a realização de cirurgias eletivas.

Segundo o governador, o Estado ampliou a contratação de leitos em hospitais particulares, elevando também a complexidade do atendimento ofertado. A medida permitiu reduzir a quantidade de pacientes nos corredores do HGR.

“Determinamos ações emergenciais e conseguimos esvaziar os corredores do HGR. Também ampliamos o número de cirurgias realizadas diariamente e passamos a operar de domingo a domingo”, afirmou.

O governador informou que o número médio de cirurgias saltou de 37 para mais de 60 procedimentos por dia, com meta de alcançar 90 cirurgias diárias nas próximas semanas. Ele também anunciou medidas para reforçar a estrutura do Hospital Cosme e Silva, com ampliação de consultórios, contratação de profissionais e reorganização dos espaços internos da unidade.

Outra medida anunciada foi a regularização dos pagamentos do TFD (Tratamento Fora de Domicílio), que, segundo o governador, acumulava atrasos superiores a seis meses. “Vamos quitar os pagamentos atrasados e ampliar o valor das diárias. Não é razoável que um acompanhante sobreviva com R$ 80 por dia em outro Estado”, afirmou.

Diálogo com empresas do transporte escolar

Durante a entrevista, o governador também abordou a situação da infraestrutura escolar da rede estadual. Segundo ele, o Estado identificou mais de R$ 60 milhões em dívidas relacionadas a obras de reforma e ampliação de escolas.

Sampaio afirmou que a gestão já iniciou diálogo com empresas responsáveis pelas obras para retomada gradual dos serviços, especialmente em unidades do interior e comunidades indígenas.

“Encontramos escolas abandonadas e comunidades recebendo aula em estruturas improvisadas. Vamos buscar apoio do Governo Federal e da bancada federal para retomar essas obras”, disse.

O governador também destacou preocupação com os índices de qualidade do ensino no Estado e afirmou que pretende construir um plano pedagógico focado na melhoria do desempenho educacional.

Sobre o modelo de escolas militarizadas, Soldado Sampaio afirmou que a prioridade da gestão será a qualidade do ensino. “Não tenho preconceito ideológico. O que eu quero é uma educação de qualidade que dê oportunidade aos nossos jovens”, ressaltou.

Governador anuncia edital para concurso dos bombeiros

O governador adiantou que o edital do concurso público para o Corpo de Bombeiros deve ser publicado nesta quarta-feira, 20. “Precisamos valorizar nossos policiais e bombeiros e também renovar os efetivos. Segurança pública se faz com profissionais motivados”, afirmou.

Além disso, Sampaio disse que o Governo pretende lançar edital para 600 vagas na Polícia Militar, com convocações graduais ao longo dos próximos anos para recomposição do efetivo.

Sampaio também destacou ações de enfrentamento ao crime organizado e à violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Ele informou que as forças de segurança do Estado atuam de forma integrada com outras unidades da federação.

De acordo com o governador, a Polícia Civil realiza força-tarefa para acelerar investigações e dar andamento a milhares de procedimentos relacionados à violência doméstica. “Estamos tomando medidas firmes para proteger as mulheres e enfrentar o crime organizado. Segurança pública é prioridade da nossa gestão”, declarou.

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