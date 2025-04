Estado aposta em ações inovadoras no ensino e valorização dos profissionais

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

O Governo de Santa Catarina está realizando uma série de iniciativas inovadoras na Educação desde 2023. Nesta segunda- feira, 28, é celebrado o Dia Mundial da Educação e é importante relembrar as principais ações feitas pela administração estadual na pasta até o momento.

Dentre elas, destacam-se: a criação do Programa Catarinense Técnico (CaTec), o crescimento do Programa Universidade Gratuita, a ampliação do Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares, a realização do maior concurso público da história da Educação de Santa Catarina, a descompactação da tabela salarial dos professores, a ampliação da oferta de inglês para os anos iniciais do ensino fundamental, a implementação do projeto com o método IntraAct de alfabetização e investimentos na infraestrutura escolar.

Criação do CaTec

Foto: Marco Favero/Arquivo/Secom

O número de estudantes em cursos técnicos da rede estadual de Santa Catarina saltou de 12 mil para 30 mil após a criação do Programa Catarinense Técnico (CaTec) pelo Governo do Estado em 2024, representando um aumento de 150% no número de matrículas. Os índices demonstram a efetividade da iniciativa, cujo objetivo é ampliar a oferta de cursos técnicos para estudantes da Rede Estadual de Ensino, possibilitando que terminem o Ensino Médio com o diploma de conclusão e pelo menos uma certificação técnica.

O CaTec permite que milhares de jovens estejam mais preparados para atuar no mercado de trabalho logo após a conclusão do ensino básico e tenham mais uma fonte de renda para a melhora da qualidade de vida deles e das suas famílias.

Mais estudantes cursando o ensino superior com o Universidade Gratuita

Foto: Marco Favero/Arquivo/Secom

No segundo semestre de 2023, o Governo do Estado criou o Universidade Gratuita, maior programa estadual de formação superior do Brasil. Já em 2024, o programa teve um crescimento exponencial e concedeu mais de 41 mil benefícios. O investimento do Governo de Santa Catarina no ano passado foi de quase R$ 507 milhões. Até 2026, a expectativa é que o valor supere R$ 1,2 bilhão, beneficiando até 70 mil estudantes.

Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares

Foto: Divulgação/SED

Em 2023, o governador Jorginho Mello assinou o decreto que instituiu o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares de Santa Catarina. O projeto manteve as nove escolas estaduais que já operavam neste modelo e a busca ampliar para outras unidades escolares.

Já no ano seguinte, o modelo cívico-militar foi implementado na EEB São José, em Herval d’Oeste. A unidade atende aproximadamente 480 alunos, das turmas do 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, e conta com 22 salas de aula, quatro laboratórios, auditório e ginásio de esportes. Ampliando o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares de Santa Catarina de nove para dez escolas estaduais.

O número aumentou em 2025, quando outras cinco escolas passaram a adotar o modelo. Sendo assim, o programa passará a contar com 15 escolas estaduais cívico-militares.

Maior concurso público da história da Educação de SC

Foto: Roberto Zacarias/Secom

O maior concurso público da história da Educação de Santa Catarina foi realizado em 2024 e teve mais de 75 mil inscritos. As provas para professor e para cargos administrativos foram realizadas em setembro.

Até o momento, quase 4 mil novos profissionais já começaram a trabalhar na rede estadual de ensino.

Descompactação da tabela salarial do magistério

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Em novembro de 2024, o governador Jorginho Mello sancionou a Lei da descompactação da tabela salarial dos professores. A iniciativa garante um aumento salarial aos professores efetivos do quadro de servidores da Educação. Foi a primeira vez em 16 anos que o Governo do Estado concretizou uma proposta deste tipo.

O objetivo é diferenciar os rendimentos dos professores de acordo com seu tempo de serviço público e qualificação profissional, promovendo uma valorização justa e necessária dos docentes. Outro ponto central da medida é o compromisso do governo estadual de aplicar 100% dos recursos do Fundeb no pagamento dos professores, garantindo que essas verbas destinadas à Educação sejam totalmente direcionadas à valorização profissional.

Investimentos em esporte e infraestrutura escolar

Foto: Roberto Zacarias/Secom

No início deste ano, o Governo de Santa Catarina adquiriu 39.897 itens de material esportivo para distribuir nas escolas estaduais, de acordo com a necessidade de cada uma. Os artigos são variados, voltados para diferentes esportes. Entre eles estão bolas, redes, carrinhos para transporte e coletes.

A aquisição dos materiais está trazendo ainda mais estrutura para a prática esportiva dos estudantes e corrobora com a valorização do esporte na rede estadual de ensino de Santa Catarina. Em 2024, foram entregues 14 quadras esportivas, com um investimento total de mais de R$ 50 milhões. Outras sete foram concluídas neste ano de 2025, das quais três já foram inauguradas.

Além destas, 55 quadras esportivas estão em construção, com um investimento que ultrapassa os R$ 140 milhões, até o momento. A previsão é de que 43 sejam concluídas ainda em 2025.

Vale ressaltar também que ao longo desta gestão, 98 obras em escolas estaduais foram concluídas, sendo 16 delas já em 2025. Há 147 obras em andamento, das quais 116 tem previsão de conclusão ainda neste ano, evidenciando um avanço expressivo nas ações voltadas à melhoria da infraestrutura das unidades escolares da rede estadual.

Inglês para os anos iniciais

Foto: Vinicius Dias/SED

Desde o início do ano letivo de 2025, pela primeira vez, os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental da rede estadual de ensino de Santa Catarina passaram a ter a oportunidade de aprender inglês. Ao todo, mais de 100 mil estudantes receberam material didático novo para acompanhar as aulas.

São aulas semanais de Língua Inglesa, ministradas por professores específicos da disciplina. Os profissionais também têm acesso a uma plataforma online para realizar treinamentos e práticas, além de passarem por uma formação periódica para aprimorar a metodologia.

Método IntraAct

Foto: Divulgação/SED

Santa Catarina está realizando um projeto piloto com o método IntraAct de alfabetização. A metodologia implementada em 73 escolas estaduais foi desenvolvida na Alemanha e funciona como um subsídio para o trabalho dos professores ao longo do processo de alfabetização dos estudantes.

O IntrAct já foi aplicado em municípios brasileiros, e teve sucesso para alfabetizar crianças em um prazo médio de quatro meses. Além disso, o modelo também mostrou-se eficaz para aprendizagem de crianças com dislexia, autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).