Pré-venda exclusiva para a Grande Final da Kings League Brazil agita torcedores

A corrida pelo título do primeiro split da Kings League Brazil está chegando ao seu clímax, e a organização já confirmou: a grande final acontecerá no dia 18 de maio de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo. E a pré-venda de ingressos já tem data marcada!

Atualmente, FURIA FC, G3X FC e Nyvelados FC aparecem como os principais favoritos a terminar na liderança da fase regular. Mas, como já se sabe na Kings League, nada é garantido: após os pontos corridos, teremos ainda a Global Playoff Week, que vai definir os finalistas.

Como funciona a reta final da competição?

O time que terminar em primeiro lugar na fase de pontos corridos terá a vantagem de avançar diretamente para a semifinal. Já os times classificados entre o 2º e 7º lugares disputarão as quartas de final em jogos eliminatórios. Isso significa que qualquer uma dessas equipes ainda pode sonhar com o título — basta uma boa sequência nos playoffs.

Entre os destaques da temporada, a FURIA FC se manteve líder por boa parte do split, mas sofreu sua primeira derrota na última rodada. Já o G3X FC, tradicional nome dos esportes eletrônicos brasileiros, mostrou evolução rodada após rodada e promete chegar forte no mata-mata. Nyvelados FC também é outro nome que não pode ser subestimado.

Ídolo de Corinthians e Vasco embarca em nova aventura na Kings League Brazil

Como garantir ingresso para a Grande Final da KLBRA?

Data da Final: 18 de maio de 2025

18 de maio de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Allianz Parque, São Paulo-SP

Cronograma da venda de ingressos:

28 de abril, 10h: início da pré-venda exclusiva para quem se cadastrar previamente.

início da para quem se cadastrar previamente. 28 de abril, 20h: abertura da venda geral para o público.

Cada pessoa poderá adquirir até 4 ingressos por CPF, e a expectativa é de que os bilhetes se esgotem rapidamente. Afinal, a final promete ser histórica, marcando a coroação do primeiro campeão da história da Kings League Brazil.

Imperdível para os fãs

O evento promete reunir não apenas as duas melhores equipes do torneio, mas também as torcidas mais apaixonadas do país, que estão acompanhando cada jogo com muita vibração. Com times carismáticos como FURIA FC e G3X FC brigando pela taça, a emoção estará garantida dentro e fora de campo.

Se você é fã da Kings League Brazil, essa é a hora de garantir seu lugar e fazer parte da história!

A sexta rodada da Kings League Brazil foi marcada por fortes emoções e surpresas neste sábado, 26 de abril de 2025. Enquanto a FURIA F.C sofreu sua primeira derrota na competição, o G3X aproveitou o momento para se destacar e embolar ainda mais a tabela.

FURIA perde a invencibilidade Kings League Brazil

Até então líder isolada e invicta, a FURIA entrou em campo com a responsabilidade de manter seu 100% de aproveitamento. O duelo contra o Desimpedidos Goti prometia ser acirrado, e não decepcionou. Leleti abriu o placar para a Pantera logo no primeiro minuto, mas a resposta do adversário foi imediata, com dois gols relâmpagos.

A partida seguiu intensa, com alternância no placar e muita emoção. Após um empate em 5 a 5 no tempo normal, a decisão foi para o shootout, onde o Desimpedidos levou a melhor por 3 a 2. Apesar da derrota, a FURIA segue no topo da tabela, mas viu sua invencibilidade cair justamente em um momento crucial da fase de classificação.

O destaque da equipe continua sendo a força coletiva e a liderança de Cris Guedes, que inclusive balançou as redes durante o jogo, mantendo viva a energia da Pantera para os próximos desafios.

G3X mostra força e mira os playoffs

Enquanto a FURIA sofreu, quem aproveitou a rodada para crescer foi o G3X. Com uma atuação sólida, o time se manteve firme na briga por uma vaga nos playoffs. Apostando em uma defesa segura e contra-ataques velozes, a equipe comandada com maestria se consolidou como uma das sensações da temporada.

O G3X não apenas venceu sua partida com autoridade, como também demonstrou evolução em relação às rodadas anteriores, mostrando que o time pode surpreender na reta final da fase de grupos.

Se antes o G3X era visto como uma promessa em meio às gigantes como FURIA e LOUD, agora passa a ser tratado como um dos candidatos reais ao título, especialmente se mantiver a consistência apresentada nesta última rodada.

O que vem pela frente?

Com a derrota da FURIA e a ascensão do G3X, a Kings League Brazil promete fortes emoções nas próximas semanas. A luta pelas vagas nos playoffs está aberta, e cada jogo agora se torna uma decisão. A Pantera precisa se recuperar rapidamente para manter a liderança, enquanto o G3X busca aproveitar o embalo para consolidar sua vaga entre os melhores da competição.

A expectativa é de duelos cada vez mais intensos e decisivos, com as equipes já de olho na reta final da fase regular.

