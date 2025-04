Defensoria Pública da União com apoio da Sintea realiza mutirão de atendimento jurídico nesta quarta-feira (30) – Agência de Notícias

A Defensoria Pública da União (DPU) em Sorocaba, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista (Sintea), realizará, nesta quarta-feira (30), das 9h às 15h, um mutirão de atendimentos jurídicos gratuitos, voltado à população com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em situação de vulnerabilidade social e que necessitem de auxílio jurídico para recebimento do benefício assistencial BPC-LOAS à Pessoa com Deficiência.

O mutirão vai acontecer na unidade da DPU Sorocaba, que está localizada na Rua José Maria Barbosa, 40, no Jardim Portal da Colina, na Zona Sul da cidade. Serão oferecidos orientação e atendimento jurídico ao público-alvo desta ação, de maneira gratuita.

Mais informações pelo site: www.dpu.def.br/previdencia.