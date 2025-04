Novorizontino x Corinthians, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (30/04)

O jogo entre Novorizontino x Corinthians marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Novorizontino ue vai buscar a vitória em seus domínios.

Novorizontino x Corinthians: Onde Assistir, Horário e Informações da Partida Pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, 30 de abril de 2025, Novorizontino e Corinthians se enfrentam em confronto decisivo pela 3ª rodada da Copa do Brasil. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), e promete ser um duelo eletrizante entre o Tigre do Vale e o Timão.

Situação das Equipes

O Novorizontino vive um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe está invicta, com duas vitórias e três empates em cinco jogos. Na última rodada, venceu o Athletico-PR por 2 a 1 em casa, com dois gols de Pablo Dyego. Apesar de ocupar a 9ª posição, o time paulista está a apenas um ponto do G-4, mostrando consistência e solidez defensiva.

O Corinthians, por sua vez, entra em campo pressionado após uma dura derrota para o Flamengo no último domingo (27). Jogando no Maracanã, o time paulista levou 4 a 0, com três gols sofridos ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Timão caiu para o 12º lugar no Brasileirão, com sete pontos em seis jogos — e três derrotas na conta.

Onde Assistir Novorizontino x Corinthians Ao Vivo

Os torcedores poderão acompanhar todos os lances da partida ao vivo nos seguintes canais e plataformas:

SporTV (TV por assinatura)

(TV por assinatura) Premiere (Pay-per-view)

(Pay-per-view) Globoplay (Streaming oficial da Globo)

Palpites e Expectativas

Apesar do momento instável do Corinthians, a equipe deve entrar com força máxima, buscando uma recuperação imediata na Copa do Brasil. O técnico António Oliveira espera uma resposta rápida do elenco, com foco e intensidade. Já o Novorizontino confia no bom retrospecto em casa para surpreender um dos gigantes do futebol nacional.

Com jogadores em boa fase, como Pablo Dyego pelo lado do Tigre, e a necessidade de uma resposta do Timão, o duelo promete equilíbrio e tensão do início ao fim.

