Novorizontino x Chapecoense; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Novorizontino x Chapecoense é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (06) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Novorizontino como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

Notícias do Cuiabá

Cuiabá x Paysandu; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Botafogo-SP x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Novorizontino x Chapecoense: Prováveis Escalações, Onde Assistir e Palpites para a Série B 2025

A 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções nesta sexta-feira (6), com o confronto entre Novorizontino e Chapecoense. A partida será realizada às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista, e terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Para os amantes das apostas esportivas, esse jogo traz excelentes oportunidades, já que ambas as equipes buscam a vitória para alcançar seus objetivos na competição.

Contexto do Jogo

O Novorizontino chega embalado após três vitórias consecutivas e atualmente ocupa a terceira colocação na tabela da Série B. Com um desempenho sólido em casa, o time comandado pelo técnico Umberto Louze quer aproveitar o momento positivo para se aproximar ainda mais do acesso à Série A.

Do outro lado, a Chapecoense ocupa o sétimo lugar e vem motivada para buscar a vitória e entrar no G4. Sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, o Verdão do Oeste tem mostrado uma equipe competitiva e promete dificultar a vida do adversário em São Paulo.

Prováveis Escalações

Novorizontino (4-4-2)

Goleiro: Airton

Defesa: Rodrigo Soares, Gabriel Correia, Patrick, Fábio Matheus

Meio-campo: Jean Irmer, Willian Farias, Marlon Adriano, Matheus Frizzo

Ataque: Nathan, Pablo Dyego

Técnico: Umberto Louze

Chapecoense (4-3-3)

Goleiro: Léo Vieira

Defesa: Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton

Meio-campo: Walter Clar, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto

Ataque: Marcinho, Italo

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Onde Assistir ao Jogo

A transmissão do jogo Novorizontino x Chapecoense será feita pelo Disney+, plataforma oficial que detém os direitos da Série B nesta temporada. Para quem deseja acompanhar a partida ao vivo, é importante garantir uma assinatura ativa para não perder nenhum lance desse confronto decisivo.

Athletic x Cuiabá; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Atlético-GO x Goiás; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Palpites e Dicas para Apostas

Para os apostadores, essa partida é bastante equilibrada, mas o histórico recente favorece um duelo bastante disputado. O Novorizontino, com sua sequência de vitórias, é favorito para conquistar os três pontos jogando em casa. Porém, a Chapecoense pode surpreender e buscar um resultado positivo para entrar no grupo de acesso.

Palpite de resultado: Novorizontino 2 x 1 Chapecoense

Novorizontino 2 x 1 Chapecoense Probabilidade de empate: Moderada

Moderada Gols na partida: Acima de 2.5 gols, devido ao ataque ativo das duas equipes

Casas de apostas recomendadas

Para apostar com segurança, é essencial escolher casas de apostas confiáveis, que ofereçam bons bônus e aplicativos fáceis de usar. Plataformas como Bet365, Betano e Sportingbet são algumas das mais populares entre os fãs de futebol no Brasil.

Considerações Finais

A Série B 2025 está bastante disputada, e jogos como Novorizontino x Chapecoense são fundamentais para definir o rumo dos times na competição. Com a transmissão garantida pelo Disney+ e boas opções de apostas, esse confronto promete muita emoção para os torcedores e apostadores.

Fique atento às escalações oficiais, que podem sofrer alterações até minutos antes da bola rolar. Aproveite também para conferir as análises de especialistas e as estatísticas recentes para fazer apostas mais seguras.

Tags: apostas esportivas, Série B 2025, Novorizontino x Chapecoense, onde assistir Série B, palpites futebol, casas de apostas, campeonato brasileiro Série B.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.