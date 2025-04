SONORA – Edital de inscrições para o Programa CNH Emprego na Pista voltado a motofretistas está com vagas abertas

O segundo edital do Programa CNH Emprego na Pista continua com as inscrições abertas para 325 vagas exclusivas para motofretistas nos municípios de Florianópolis, Blumenau, Concórdia, Rio Negrinho e Videira.

A iniciativa do Governo do Estado é uma ação social voltada à empregabilidade e vai ofertar até 30 mil Carteiras de Habilitação, gratuitamente, para as categorias A (moto), B (carro), D (caminhão e ônibus), e E (carreta), além de mudança ou adição de categoria.

O Programa permite que milhares de cidadãos tenham acesso a oportunidades de emprego que exijam habilitação e vai retirar diversos profissionais da informalidade.

O objetivo é preparar melhor o motofretista para o mercado de trabalho.

Para se inscrever, acesse o site empregonapista.detran.sc.gov.br.

O presidente do Detran/SC, Ricardo Miranda Aversa, explica como funciona a iniciativa:

