Hospital de Cirurgias da Grande Dourados investe em qualificação e melhor atendimento – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Capacitação da equipe é parte de um programa de desenvolvimento para elevar ainda mais o padrão do atendimento

Após receber o selo Acreditado Pleno da ONA (Organização Nacional de Acreditação), o HRCGD (Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados) iniciou a implantação de um programa de desenvolvimento profissional com foco na gestão por competências, voltado à qualificação da equipe e à melhoria do atendimento à população.

Pelo reconhecimento nacional, obtido no último mês, ficou atestado que a unidade cumpre rigorosos padrões de segurança, qualidade assistencial e gestão integrada. Agora, paralelamente à certificação, o hospital implantou o programa “Mais Competências”, voltado para o desenvolvimento técnico e comportamental de sua equipe.

A iniciativa é baseada no modelo de gestão por competências, que considera o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho de cada função.

“A qualidade dos serviços de saúde que oferecemos para a população está diretamente ligada à capacidade dos profissionais que atuam no hospital”, resumiu o diretor-geral Alex Marques Cruz. “Ou seja, quanto mais capacitado for o nosso time de colaboradores, melhor também será o serviço que o paciente receberá”, acrescentou.

Treinamento de excelência

Neste mês, os colaboradores participaram do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, com foco no crescimento individual e institucional. “Nosso objetivo é preparar os líderes para realizarem essa avaliação com clareza, coerência e foco no desenvolvimento dos profissionais”, explicou Maiza Mendes, analista do Departamento Pessoal do hospital.

Criado pelo Instituto Social Mais Saúde — responsável pela gestão da unidade — o programa tem parceria com a empresa Fator RH, que desenvolveu a plataforma de avaliação por competências utilizada no projeto.

Inaugurado em 2015, o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados integra a rede estadual de saúde e é referência para mais de 1 milhão de pessoas em 34 municípios da região. Atualmente, a unidade oferece consultas, exames e cirurgias em especialidades como cirurgia geral, ortopedia, ginecologia e cirurgia vascular, além de exames como ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, endoscopia e colonoscopia.

Com a conquista da certificação e a aposta na qualificação permanente de seus profissionais, o HRCGD consolida seu compromisso com a humanização do cuidado e a melhoria contínua dos serviços prestados à população sul-mato-grossense.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Com informações do HRCGD