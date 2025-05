Nota de pesar – IFSP

Por MRNews



É com imenso pesar que o IFSP comunica o falecimento do professor aposentado Diovani Vandrei Alvares, do Campus Barretos.

Aos familiares e amigos, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, desejando que sejam amparados e permaneçam unidos neste momento doloroso.





