Governo de Roraima participa de reunião nacional defendendo integração do turismo entre municípios

A 35ª Reunião Nacional dos Interlocutores Estaduais do PRT (Programa de Regionalização do Turismo) acontece em Brasília (DF) entre segunda, 5, a quarta-feira, 7 de maio, reunindo representantes de diversas regiões do Brasil para discutir estratégias que visam promover o turismo em municípios com potencial e atrativos turísticos.

A convite do MTur (Ministério do Turismo), o Governo de Roraima estará participando da Reunião Nacional por meio da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) para compartilhar experiências e conhecimentos sobre as competências e atribuições do Interlocutor Estadual do PRT, que busca inserir municípios com características únicas no Mapa do Turismo Brasileiro.

O programa estimula o desenvolvimento sustentável e a valorização das culturas locais, e tem como meta descentralizar a gestão das políticas públicas de turismo, garantindo que as decisões sejam tomadas mais próximas das realidades locais.

O diretor do Detur (Departamento de Turismo) da Secult, Bruno Muniz de Brito, estará presente na reunião como defensor da integração entre os municípios, e acredita que o fortalecimento do turismo é essencial para o crescimento econômico e social da região.

“O encontro representa uma oportunidade valiosa para dialogar sobre as melhores práticas na gestão do turismo e para a troca de experiências entre os Estados. Os participantes poderão discutir propostas e soluções que possam beneficiar os destinos turísticos do Brasil, promovendo a colaboração entre as diferentes esferas de governo e a sociedade civil”, frisou.

O evento contará com exposição de temas centrais para a estruturação do PRT em diversos eixos, bem como para definição dos eixos do Programa de Regionalização do Turismo e das competências do Interlocutor Estadual.

Outros temas como a Sensibilização e Mobilização para formalização das Instâncias de Governança Regional, serão repassadas orientações para formalização de Termos de Fomento e de Colaboração e Intercâmbio de experiências: atuação dos interlocutores, dentre outros, ao longo dos três dias do evento.

