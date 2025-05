Governo de SC apresenta projeto de concessão do Mirante da Serra do Rio do Rastro a investidores em rodada de reuniões

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O Governo de Santa Catarina promoveu uma série de reuniões com o setor privado para apresentar o projeto de concessão do Complexo Turístico do Mirante da Serra do Rio do Rastro. O objetivo foi ampliar a divulgação da iniciativa e esclarecer dúvidas de potenciais interessados.

No total, 11 empresas participaram dos encontros presenciais e virtuais promovidos pela Secretaria da Fazenda, Secretaria de Turismo e InvestSC, no fim de abril, com apoio da consultoria responsável pelos estudos do projeto. As reuniões ocorreram em Lages, Florianópolis e por videoconferência, com agendamento prévio via site do Programa de Parcerias e Investimentos.

O projeto prevê a concessão onerosa da área para construção, operação, manutenção e exploração sustentável do complexo turístico, que é um dos principais cartões postais do estado. Entre os temas abordados nas reuniões, estiveram questões operacionais, aspectos econômico-financeiros, condições contratuais e os principais custos previstos para a formalização do contrato.

“Reconhecida mundialmente como uma das paisagens mais encantadoras. A Serra do Rio do Rastro é facilmente a estrada mais linda do mundo. Mas a estrutura atual não comporta mais o potencial turístico da região. Por isso nós lançamos a concessão de todo esse espaço. Um mirante gratuito pra contemplar melhor esse paraíso. Anfiteatro, praça, restaurantes temáticos. O que tiver de mais avançado no mundo aqui pra nossa Serra. Um novo equipamento turístico de ponta, sem um centavo de dinheiro público”, ressaltou o governador Jorginho Mello.

Além de cuidar da administração, operação e manutenção do mirante no prazo de 30 anos, a empresa vencedora da concessão deverá garantir que o empreendimento conte com infraestrutura de lazer, cultural, gastronômica e estacionamento.

O projeto prevê, por exemplo, a construção de um pavilhão principal, com anfiteatro, praça de eventos e lojas, além da instalação de restaurantes temáticos — o acesso ao espaço permanecerá gratuito. Estudos de arquitetura e engenharia também propõem um atrativo que explore melhor a vista a ser contemplada no mirante, como uma ponte de vidro.

Com localização estratégica, o Mirante integra uma das rotas turísticas mais emblemáticas do país, com forte apelo ao ecoturismo e ao turismo de aventura. A proposta da concessão é fortalecer a infraestrutura do mirante, ampliar os serviços aos visitantes e garantir o uso sustentável da área, valorizando suas características ambientais e paisagísticas.

“Essa fase de diálogo com o mercado é essencial para mostrar o potencial do projeto e posicioná-lo como referência de um desenvolvimento estruturado para a Serra catarinense, uma região marcada por paisagens icônicas, riqueza cultural e natureza única. Estamos trabalhando para garantir um processo licitatório atrativo e amplamente concorrido”, observa a diretora de Atração de Investimentos (DIAI) da Secretaria de Estado da Fazenda, Débora Müller.

As propostas para a concessão do Complexo Turístico do Mirante da Serra do Rio do Rastro devem ser entregues até o dia 16 de junho, às 14h, na Secretaria de Estado da Administração, em Florianópolis. Todas as informações, documentos e anexos estão disponíveis para consulta no Portal de Compras do Governo do Estado de Santa Catarina.

A próxima rodada de reuniões com o mercado está prevista para ocorrer ainda no mês de maio, com reuniões em São Paulo, Florianópolis e por videconferência, e será divulgada no portal do PPI/SC.