Coronel Overlan Lopes assume comando da Polícia Militar de Roraima em cerimônia oficial

Foi realizada nesta segunda-feira, 5, na Esplanada do Palácio Senador Hélio Campos, a solenidade de passagem de comando da PMRR (Polícia Militar de Roraima). O coronel Overlan Lopes Alves assumiu o posto de comandante-geral da corporação, substituindo o coronel Miramilton Goiano de Souza, que passa a chefiar a Casa Militar da Governadoria.

Durante a cerimônia, o governador Antonio Denarium deu posse ao novo comandante-geral e destacou a importância da continuidade do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar, que atualmente conta com uma tropa estruturada, bem equipada e cada vez mais próxima da população.

“Estamos dando posse ao novo comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, coronel Overlan, que assume o comando com 22 anos de experiência na corporação. É um oficial muito bem conceituado e tem agora a missão de liderar a Polícia Militar do Estado de Roraima”, afirmou o governador.

Como apontou Denarium, os investimentos em segurança pública já refletem positivamente nos índices de criminalidade em Roraima, com destaque nacional.

“Temos uma tropa bem equipada, com excelente conceito. Atuamos com policiamento comunitário, nas ruas, bairros, nas escolas, conversando com a população e fazendo um trabalho próximo da sociedade. Graças a essa integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e os investimentos do Governo, Roraima teve a maior redução de assassinatos e crimes violentos do Brasil, segundo o Ministério da Justiça, com uma queda de 67%. Também estamos entre os Estados com as menores taxas de furtos, assaltos e arrombamentos do Brasil”, completou.

O evento contou ainda com a presença do vice-governador Edilson Damião, da secretária de Segurança Pública, Carla Jordanna, do subcomandante-geral da PMRR, coronel Izael Jansen, e diversas autoridades civis e militares.

NOVO COMANDANTE

Natural de Manaus (AM), o coronel Overlan Lopes ingressou na Polícia Militar de Roraima em janeiro de 2003 e foi aprovado no concurso para oficial em 2008. Casado, pai de um filho e dois enteados, ele já comandou diversas unidades operacionais e administrativas, tendo como último posto o CPI (Comando de Policiamento do Interior). Ao longo de mais de 22 anos de carreira, tem se destacado pelo profissionalismo, liderança e comprometimento com a segurança pública.

“Estava recentemente à frente do Comando de Policiamento do Interior e me honra chegar ao posto máximo da corporação. Vamos cumprir aquilo que o governador nos confiou, que é melhorar ainda mais a segurança pública de Roraima. Agradeço pela confiança e contem com a Polícia Militar. Agora é muito trabalho para levar segurança a toda a sociedade roraimense”, declarou o novo comandante.

CASA MILITAR

O coronel Miramilton Goiano, que deixa o Comando-Geral da PMRR após dois anos e quatro meses, fez um balanço positivo da gestão frente à corporação e agradeceu pela nova missão à frente da Casa Militar.

“Agradeço a confiança do governador Antonio Denarium e do vice-governador Edilson Damião por terem me confiado essa missão. Fico feliz porque em 2023 Roraima foi o Estado que mais reduziu os índices de criminalidade no Brasil. Superamos os últimos cinco anos e, em 2024, conseguimos reduzir ainda mais, em 28%, os números de 2023, conforme dados do Ministério da Justiça e da Senasp [Secretaria Nacional de Segurança Pública]. Saio com o sentimento de dever cumprido, agradecendo a Deus, ao governador e à minha família”, concluiu.

A cerimônia de assunção do novo Comandante-Geral simboliza a continuidade dos relevantes serviços prestados pela Polícia Militar à sociedade roraimense, reforçando o compromisso institucional com a ordem, a disciplina e a proteção dos cidadãos.