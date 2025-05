Quadrilha do Cabelos de Prata escolhem rei, rainha e casal de noivos para o Boa Vista Junina 2025

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



Animação, simpatia, elegância e figurino foram os requisitos para a escolha do rei, rainha e casal de noivos da quadrilha do Cabelos de Prata. A iniciativa marca a preparação das quadrilhas dos projetos sociais para o Maior Arraial da Amazônia, o Boa Vista Junina. Ao todo, 12 duplas disputaram, mostrando toda graça e talento aos jurados e uma de ambas as categorias foram os vitoriosos.

Para a edição deste ano, os 35 quadrilheiros do Cabelos de Prata têm como tema “A seca no jardim das flores”, onde a noiva escolhida pedirá o fim da seca aos “santos do arraial”. Então, para incrementar a apresentação, as crianças do Conviver irão encenar a tão esperada chuva.

Para a secretária de Gestão Social, Nathalia Cortez, estar com os integrantes do Cabelos de Prata é um momento único e de alto astral. “Eles dão tudo de si, se jogam na competição e dão um show de alegria. Isso é uma lição de vida. Temos muito orgulho de proporcionar momentos como esse para os integrantes. A Prefeitura de Boa Vista cuida muito dos idosos, assim como todos que participam dos projetos sociais”, disse.

Casados na vida real e noivos na quadrilha

Luiz Borges e Ivonete Pereira estão juntos há mais de três décadas. Com uma performance cheia de sintonia e muito amor, ambos são integrantes há 4 anos do projeto e experientes no Boa Vista Junina. Em 2024, o casal ganhou a disputa de rei e rainha e esse ano serão noivo e noiva da quadrilha do Cabelos de Prata.

“O sentimento é de alegria, gratidão e satisfação. Estou muito feliz com essa vitória. A gente ensaiou bastante para poder ganhar e a vitória veio. Agora vamos ensaiar para o Maior Arraial da Amazônia”, finalizou seu Luiz.

Cabelos de Prata

Criado em 2001, tem suas ações voltadas às pessoas acima de 60 anos, contribuindo, assim, no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia, no fortalecimento dos vínculos familiares, do convívio comunitário e na prevenção de risco social. Além disso, os idosos recebem uma ajuda de custo no valor de R$300. Atualmente, conta com cerca de 1.400 integrantes.

Fonte: Da Redação