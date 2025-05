Bristol City x Sheffield United ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (08/05)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Bristol City x Sheffield United acontece hoje, HOJE (08) às 16 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Prévia do Jogo: Bristol City x Sheffield United – Playoff da Championship 2024/25

O aguardado confronto entre Bristol City e Sheffield United promete agitar a primeira perna da semifinal dos playoffs da Championship, nesta quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Ashton Gate Stadium. Ambas as equipes sonham em alcançar a Premier League e sabem que uma vitória neste primeiro duelo pode ser decisiva.

Bristol City: a chance de ouro após 17 anos

Após uma longa espera, o Bristol City volta a disputar os playoffs da Championship, marcando o fim de um jejum de 17 anos. Sob o comando de Liam Manning, os Robins terminaram a temporada regular na sexta posição, com 68 pontos, garantindo por pouco a vaga à frente de Blackburn Rovers e Millwall.

ASSISTIR PSG x Arsenal AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (07/05), PALPITES E ESCALAÇÕES

ASSISTIR Inter x Barcelona AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (06/05), PALPITES E ESCALAÇÕES

Apesar da empolgação com a classificação, o momento da equipe não é dos melhores. O time não vence há três partidas e empatou recentemente com o Preston North End, que luta contra o rebaixamento. No entanto, há motivos para otimismo: o Bristol City está invicto há oito jogos jogando em casa, e conta com a força da torcida no Ashton Gate para tentar construir uma vantagem importante.

Destaque para o lateral Ross McCrorie, que marcou dois gols no último jogo e vem sendo peça-chave no esquema tático. A equipe, porém, tem desfalques importantes, como os defensores Luke McNally e Cameron Pring, além do meio-campista Ayman Benarous.

Sheffield United: a experiência e o favoritismo

O Sheffield United chega com moral elevada, mesmo sem conquistar uma das duas vagas diretas para a Premier League. A equipe terminou a temporada em terceiro lugar com 90 pontos, 22 a mais que o Bristol City, e ostenta a segunda melhor campanha fora de casa na competição, com 43 pontos conquistados como visitante.

O técnico Chris Wilder reforçou a ideia de que o favoritismo não garante nada e que sua equipe precisa comprovar sua força dentro de campo. Apesar da queda de rendimento nas últimas rodadas, os Blades têm jogadores experientes como Gustavo Hamer e Tyrese Campbell, além de reforços como Ben Brereton Díaz e Tom Cannon.

Manchester City x Wolverhampton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (04/05)

Arsenal x Bournemouth ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (03/05)

O time também enfrenta problemas defensivos, como a ausência do zagueiro Rhys Norrington-Davies e do jovem Ollie Arblaster, lesionado desde novembro.

Prováveis escalações

Bristol City:

O’Leary; Tanner, Dickie, Vyner; Hirakawa, Williams, Knight, McCrorie; Mehmeti, Twine, Wells

Sheffield United:

Davies; Gilchrist, Ahmedhodzic, Holding, McCallum; De Souza Costa, Peck; Brooks, O’Hare, Hamer; Cannon

Palpite e análise

Embora o Sheffield United seja tecnicamente superior e tenha mais experiência em playoffs, o fator casa pode pesar bastante neste primeiro confronto. O Bristol City tem mostrado solidez no Ashton Gate, e conta com o apoio da torcida para tentar abrir vantagem.

Palpite: Bristol City 2 x 1 Sheffield United

Apostar em uma vitória apertada dos donos da casa é uma boa opção para quem busca valor em mercados esportivos.

Tags: Bristol City x Sheffield United, Palpites Championship, Playoffs Championship 2025, Campeonato Inglês Segunda Divisão, Onde assistir Championship

Onde Assistir:

O jogo estará disponível para transmissão ao vivo nos canais de esportes da ESPN Brasil.

ouvir: FM rural