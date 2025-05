Equipe da Controladoria Geral de João Pessoa recebe a controladora de Patos para troca de experiências

A equipe da Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM-JP) recebeu, na manhã desta quarta-feira (7), representantes da Controladoria do Município de Patos, no Sertão da Paraíba. Durante o encontro, os controladores Diego Fabrício Albuquerque e Mayra Fernandes trocaram experiências sobre controle interno, transparência pública e ouvidoria. Foram apresentadas ainda as ações de melhores práticas de gestão da Capital.

Os controladores firmaram uma parceria de cooperação mútua, em que o controlador de João Pessoa apresentou a estrutura da CGM-JP, as orientações normativas e a matriz de risco. Debateram ainda sobre auditoria interna e externa, dispensa de valores, desafios e metodologia de trabalho da Controladoria Geral.

O controlador geral de João Pessoa, Diego Fabrício Albuquerque, destacou a importância da autonomia do controle interno. “O controle interno precisa do apoio da alta administração pública, e, em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena sempre nos deu autonomia, e isso é importante para proteger a gestão de problemas futuros. Portanto, acredito que um trabalho efetivo de auditoria interna necessita dessa liberdade de atuação e orientação educativa das outras secretarias para de fato executar seu trabalho fiscalizador”, afirmou.

A controladora de Patos, Mayra Fernandes, ressaltou que João Pessoa tem servido como referência para o seu município. “Agradeço demais esse contato com a Prefeitura de João Pessoa para que a gente possa aprimorar nosso trabalho e avançar no controle interno, auditoria, ouvidoria e transparência pública”, explicou.

O secretário executivo de Transparência Pública, Lucas Henriques de Melo, destacou a importância do controle social através do Portal da Transparência Pública. “Além de ser uma exigência do Tribunal de Contas, é através do Portal da Transparência Pública que o cidadão pode fiscalizar as ações da administração pública, e assim, fomentar o controle social e melhorias na sociedade”, ressaltou.

Destaque – A Prefeitura de João Pessoa é 1º lugar entre os municípios da Paraíba como a cidade mais transparente e 2º lugar entre as capitais do Nordeste. O resultado foi fruto da última avaliação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) que premiou a capital paraibana com o selo Ouro de Transparência. Foram analisadas mais de 4 mil prefeituras no Brasil. Em nível nacional, João Pessoa se classificou entre as 10 capitais do País.