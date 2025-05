ASSISTIR AO VIVO Unión de Santa Fe x Palestino , HOJE (07), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Unión de Santa Fe x Palestino acontece HOJE (07) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Club Atlético Unión de Santa Fe x Palestino: Palpite, Onde Assistir e Tudo Sobre o Jogo da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), o Club Atlético Unión de Santa Fe enfrenta o Palestino, em partida válida pela 4ª rodada do Grupo E da CONMEBOL Sul-Americana. O confronto será realizado no Estadio 15 de Abril, em Santa Fe, Argentina, com transmissão ao vivo confirmada pela ESPN 4 e Disney+.

Situação do Grupo E da Sul-Americana

Com três rodadas disputadas, o Palestino ocupa a 2ª posição, somando 6 pontos, enquanto o Unión de Santa Fe aparece na 3ª colocação, com 3 pontos. A vitória é crucial para os argentinos, que querem manter viva a esperança de classificação. Já os chilenos buscam se consolidar entre os dois primeiros do grupo.

Retrospecto e Confrontos Diretos

Na única partida entre as equipes nesta fase de grupos, Palestino e Unión empataram sem gols. Agora, jogando em casa, o time argentino quer impor seu ritmo, apoiado pela torcida local.

Destaques Individuais

Franco Pardo (Unión de Santa Fe): Destaca-se na defesa e no desarme, com índice DEF de 75 e Tackle de 66 .

(Unión de Santa Fe): Destaca-se na defesa e no desarme, com índice DEF de e Tackle de . Cristián Suárez (Palestino): Experiente defensor chileno, aparece com DEF 69 e ATT 37, sendo referência na retaguarda.

Probabilidades das Casas de Apostas

Segundo a bet365, as odds para o confronto são:

Vitória do Unión de Santa Fe: 1.62 (62% de chance implícita)

(62% de chance implícita) Empate: 3.50

Vitória do Palestino: 5.75 (17% de chance implícita)

Arbitragem

A arbitragem será comandada pelo paraguaio Derlis Lopez, conhecido por sua média alta de cartões: 5,06 por jogo.

Palpite final: O Unión de Santa Fe, mesmo pressionado, deve aproveitar o mando de campo para buscar os três pontos. O momento e a torcida jogam a favor da equipe argentina.

Transmissão ao vivo: ESPN 4 e Disney+ (Brasil)

Data e hora: 07/05/2025, às 19h (horário de Brasília)

Estádio: Estadio 15 de Abril – Santa Fe, Argentina

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.