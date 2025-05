Banco de Leite Humano do HMI recebe certificação na Pré-COP30

O Banco de Leite Humano do HMI (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) representou Roraima em um evento internacional realizado durante a programação da Pré-COP30, em Belém, no Pará. A unidade foi certificada por sua excelência nas ações de captação, processamento, controle de qualidade e atendimento humanizado a mães e recém-nascidos, reafirmando seu compromisso com a segurança alimentar e nutricional de bebês em situação de vulnerabilidade.

A participação ocorreu por meio da Rede Global de Bancos de Leite Humano, que reúne especialistas e representantes de diversos países para debater estratégias, desafios e soluções diante das emergências sanitárias e das mudanças climáticas, com foco na sobrevivência neonatal.

“Nós fomos certificados por atingir a excelência nas nossas ações de processamento, controle de qualidade e atendimento das nossas pacientes também. O reconhecimento se deve justamente a um trabalho da equipe do Banco de Leite Humano, onde faz esse atendimento humano acolhedor de captação, processamento, coleta e distribuição do leite humano para os prematuros da UTI neonatal”, afirmou a coordenadora do BLH, Silvia Furlin.

O evento foi promovido pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Ministério da Saúde e Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), com apoio da Secretaria de Saúde Pública do Pará e da Fundação Santa Casa de Misericórdia. A programação contou com a presença de representantes de mais de dez países e de todos os estados brasileiros, e teve como objetivo alinhar políticas públicas de proteção à infância com ações de enfrentamento à crise climática.

Outras certificações

Além do reconhecimento internacional na Pré-COP30, o BLH do HMI possui uma trajetória consolidada de conquistas. Com apoio do Governo de Roraima, por meio da Sesau (Secretaria de Saúde), a unidade foi contemplada por cinco anos consecutivos com o Selo de Ouro Ibero-Americano, concedido pela Rede Global de Bancos de Leite Humano a serviços que atingem excelência em todas as etapas do processo.

Para obter o selo, é necessário atender a rigorosos critérios de qualidade, como captação segura e humanizada de doadoras, processamento técnico e higiênico do leite, controle de qualidade em todas as etapas, distribuição eficaz para bebês internados — especialmente os em UTI Neonatal — e atendimento humanizado às mães e familiares.

A conquista do Selo de Ouro reflete não apenas a competência técnica da equipe, mas também seu compromisso com a saúde neonatal e a segurança alimentar dos bebês atendidos.

Sobre o BLH

O Banco de Leite Humano do HMI é referência em Roraima no apoio a mães com dificuldades na amamentação e na assistência a bebês internados na UTI Neonatal, onde o leite materno é essencial para o desenvolvimento e recuperação dos recém-nascidos.

Para se tornar doadora, a mulher deve estar em boas condições de saúde, ter excedente de leite e não fazer uso de medicamentos contraindicados para a amamentação. O cadastro das voluntárias é simples e seguro, e conta com o apoio do projeto Bombeiros Amigos do Peito, do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, que realiza a coleta do leite nas casas das doadoras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (95) 98414-0772.

