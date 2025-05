Faperr premia vencedores do I Prêmio Roraimense de Ciência, Tecnologia e Inovação 2024

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) realizou nessa quarta-feira, 7, em Boa Vista, a cerimônia de premiação do I Prêmio Roraimense de Ciência, Tecnologia e Inovação 2024. O evento aconteceu no auditório Monte Roraima, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), e reuniu autoridades, pesquisadores e comunicadores para celebrar os destaques da ciência no Estado.

A premiação distribuiu R$ 54 mil em bolsas de apoio técnico aos três primeiros colocados de cada uma das três categorias contempladas: Pesquisador Destaque, Pesquisador Inovador e Profissional de Comunicação. Os valores das bolsas foram de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil para o 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente, além da entrega de certificados.

Os vencedores locais serão indicados para representar Roraima na etapa nacional do Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia & Inovação – Professor Ennio Candotti, promovido pelo Confap (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa).

O jornalista Aldenor Pimentel conquistou o primeiro lugar na categoria Profissional de Comunicação e representará Roraima na etapa nacional. “Na categoria de Profissional de Comunicação, tive minha trajetória reconhecida por trabalhos voltados à divulgação científica, especialmente iniciativas que buscam aproximar a sociedade das pesquisas realizadas no meio acadêmico”, enfatizou.

O edital da premiação foi voltado a profissionais vinculados a Instituições de Ciência e Tecnologia e Instituições de Ensino Superior sediadas no Estado. A seleção considerou critérios como originalidade, relevância social e impacto científico das trajetórias dos candidatos.

O presidente da Faperr, Pedro Cerino, destacou os benefícios sociais do prêmio. “Primeiro, divulgar as melhores práticas aqui no estado de Roraima. Existem muitos projetos que são feitos e ficam nas bibliotecas. Então, a primeira ideia é fazer com que a sociedade conheça essas boas práticas e que os pesquisadores e os profissionais da comunicação sejam reconhecidos por ela”, afirmou.

O governador Antonio Denarium também participou do evento e ressaltou a importância da fundação. Na ocasião, o chefe do Executivo também recebeu um troféu pela contribuição à ciência e tecnologia em Roraima.

“É um trabalho efetuado a quatro mãos, com participação ampla nas chamadas públicas para novos projetos em ciência e tecnologia. Escolas federais, estaduais, municipais e instituições de ensino superior contribuem, todas trazendo inovações científicas”, declarou.

Confira os premiados:

Pesquisador Destaque

Ciências da Vida:

1° lugar: Fabiana Granja / UFRR

2° lugar: José de Anchieta Alves de Albuquerque / UFRR

3° lugar: Valdinar Ferreira Melo / UFRR

Ciências Humanas:

1° lugar: Ivanise Maria Rizzatti / UERR

2° lugar: Márcia Teixeira Falcão / UERR

3° lugar: André Augusto da Fonseca / UERR

Ciências Exatas:

1° lugar: Antônio Alves de Melo Filho / UFRR

2° lugar: Magda Márcia Becker/ UFRR

Pesquisador Inovador

1° lugar: Gladys Maria Bezerra de Souza / UFRR

2° lugar: Janaine Voltolini de Oliveira / UERR

Profissional de Comunicação

1° lugar: Aldenor da Silva Pimentel / UFRR

2° lugar: Sheneville Cunha de Araújo / IFRR

O post Faperr premia vencedores do I Prêmio Roraimense de Ciência, Tecnologia e Inovação 2024 apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.