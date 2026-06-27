IDJuv realizará cadastro de jovens em programa federal durante etapas dos JERs

O IDJuv (Instituto de Desporto, Juventude e Lazer do Estado de Roraima), autarquia do Governo de Roraima, irá disponibilizar uma equipe para cadastrar jovens no ID Jovem, programa federal que concede benefícios como: meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo. A ação será realizada durante as etapas classificatórias dos JERs (Jogos Escolares de Roraima).

As fases classificatórias dos JERs serão disputadas em nove sedes de municípios do interior, bem como em Boa Vista-RR. As competições têm previsão para iniciar dia 10 de abril no município de Bonfim e finalizar no dia 31 de maio, na capital.

Conforme o diretor de Juventude do IDJuv, João Vitor Loureto, a ideia da ação durante as classificatórias é alcançar um número maior de beneficiados. Ele lembra, ainda, que os interessados precisam estar inscritos no CadÚnico.

“Faremos os cadastros dos jovens de 15 a 29 anos para emissão da carteirinha do ID Jovem. E só lembrando que antes de fazer o cadastro, precisamos que todos esses jovens tenham inscrição no CadÚnico”, afirma Loureto.

O diretor reforça ainda que, o trabalho do departamento vai além das ações estaduais. Nesse caso do ID Jovem, age auxiliando outras políticas públicas para o público em específico.

A ação de inscrição no programa, conta com a parceria da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social).

“A gente faz parte das políticas públicas de juventude e o ID Jovem é uma carteira que facilita. Ela dá algumas vantagens para os jovens de 15 a 29 anos, como meia-entrada nos cinemas, meia-entrada em shows, entre outras vantagens. Então assim, a gente vem como um facilitador justamente para o jovem que não tem conhecimento, não tem acesso, ao ID Jovem”, ressaltou o diretor.

Jogos Escolares de Roraima está com inscrições abertas

As inscrições para a 53ª edição dos JERs (Jogos Escolares de Roraima), que em 2026 têm a novidade do futebol feminino, estão abertas e seguem até o dia 26 de março. A inscrição deve ser feita no sistema Sigecom.

Já para o 1º Jerpa (Jogos Escolares de Roraima Paralímpico), as inscrições serão realizadas de 1º de abril ao dia 20 do mesmo mês. O processo também é feito pelo mesmo sistema.

Os dois eventos são organizados pelo IDJuv (Instituto de Desporto, Juventude e Lazer de Roraima). Os regulamentos, orientações, fichas de inscrição e outros documentos relativos às competições estão disponíveis neste link.

Fases classificatórias

As etapas classificatórias têm previsão de iniciar no dia 10 de abril, no município de Bonfim, e seguir até 31 de maio, na capital. A etapa final, com as escolas classificadas, será disputada nos meses de junho e julho em Boa Vista, com exceção do ciclismo, que ocorrerá no final de maio.

Ao todo, quase 20 modalidades estarão em disputa nos JERs: ciclismo, atletismo, badminton, lutas (karatê, judô, taekwondo e wrestling), natação, tênis de mesa, vôlei de praia, basquetebol, futsal, futebol, ginástica rítmica, handebol, tiro com arco, voleibol e xadrez.

Jerpa

O Jerpa (Jogos Escolares de Roraima Paralímpico) contará com cinco modalidades: atletismo, natação, parabadminton, tênis de mesa e bocha paralímpica. As disputas têm previsão de ocorrer entre o final de junho e início de julho.

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