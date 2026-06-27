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MS Trifásico leva energia ao campo e impulsiona agricultura familiar no Estado

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em MS Trifásico leva energia ao campo e impulsiona agricultura familiar no Estado

Produtores rurais da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul passam a contar com um programa inédito no Estado que promete transformar a produção no campo e abrir novas oportunidades […]

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Lei Eleitoral

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Em virtude da legislação eleitoral, toda comunicação institucional no âmbito dos municípios deve ser encerrada no prazo de três meses anteriores ao pleito. A divulgação de notícias em portais institucionais também é afetada pelas regras das eleições. Deste modo, em cumprimento ao calendário eleitoral, estamos suspendendo as publicações neste espaço. Agradecendo a todos a compreensão.
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Hospital Ayty completa um ano de atividade com 3 mil reabilitações de animais silvestres – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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No primeiro aniversário do Hospital de Animais Silvestres Ayty, o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) celebra os resultados alcançados na recuperação e reabilitação da fauna local. Inaugurado em 14 de setembro de 2023, o Ayty se destaca pelo impressionante número de quase 3 mil atendimentos em seu primeiro ano de […]
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“HumanizAção” acolhe 17 pessoas em situação de rua no sábado (28) – Agência de Notícias

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1 de março de 2026 7:59 Por: Luís Gustavo Adabro Equipes do programa “HumanizAção” realizaram, ao longo de sábado (28), atendimentos a 46 pessoas em situação de rua, em diferentes pontos da cidade. Desse total, 17 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS). Na entidade, são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, […]