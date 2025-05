SONORA – IMA promove capacitação do Programa Penso, Logo Destino na região do Meio Oeste de Santa Catarina

Dando continuidade ao cronograma de capacitações do Programa Penso, Logo Destino (PLD), o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) realizou, na quinta, 08, em Joaçaba, e na sexta, 09, em Campos Novos a formação: “Resíduos Sólidos e Saúde Pública”. A ação foi voltada a agentes públicos das Secretarias Municipais de Saúde e Meio Ambiente com objetivo de capacitar multiplicadores do programa, promovendo a correta destinação dos resíduos sólidos e incentivando a conscientização sobre a logística reversa.

O evento reuniu cerca de 315 representantes de 21 municípios da região Meio Oeste, todos signatários do Termo de Cooperação com o PLD.

O coordenador estadual do PLD, Cícero Luis Brasil, destacou que o programa trabalha para que os profissionais da saúde se tornem agentes multiplicadores na capilarização do sistema de logística reversa em Santa Catarina:

SONORA

A previsão é que até o final de 2025, cerca de 12 mil profissionais participem das capacitações promovidas pelo PLD em todo o estado.