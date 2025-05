A Operação Cata-Bagulho atenderá os seguinte bairro neste sábado, 10 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Fotos: Michelle Alves A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Urbes – Trânsito e Transportes e em parceria com a empresa BRT Sorocaba, entregou mesta segunda-feira (29) as obras de construção do Miniterminal de ônibus no Jardim Tatiana. A unidade, que fica na Rua Cláudio Castorino França, 32, integra o Corredor Estrutural Oeste […]