Prefeitura lança o Programa Rota Cidadania, neste sábado (10) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A ação rápida e coordenada do do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, junto com a direção do Hospital Governador Celso Ramos, restabeleceu a realização de exames de tomografia na unidade nesta sexta-feira, 30, após às 18h30. Em 10 dias, foi realizada a importação de uma nova peça e realizada a troca. […]