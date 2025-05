ASSISTIR Fluminense x Flamengo Fla-Flu AO VIVO COM IMAGENS Brasileiro Feminino de 2025, HOJE (15/04), palpites, escalações

Por MRNews



O jogo entre Fluminense x Flamengo Fla-Flu acontece HOJE (16) às 21 hs. O mandante da partida é Flu que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO A1 2025. A maioria dos jogos do Feminino A1 será transmitida aqui no MRNews em parceira com a Globo e Sportv.

Fluminense x Flamengo W | Palpite | Campeonato Brasileiro Feminino | 16/05/2025

A equipe do MRNEWS traz a você a análise e o palpite para o clássico carioca entre Fluminense W x Flamengo W, válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo acontece nesta sexta-feira, 16 de maio de 2025, às 21h00 (horário de Brasília), em duelo que promete fortes emoções e boas oportunidades para quem aposta.

Análise do Jogo e Dica de Aposta

As duas equipes vivem momentos distintos na competição. O Fluminense W soma apenas 1,3 ponto por jogo, com desempenho irregular e dificuldades no setor ofensivo — com 10 gols marcados e 10 sofridos em 10 jogos. Já o Flamengo W apresenta uma campanha mais sólida, com média de 2,1 gols marcados por jogo e ocupando a 6ª colocação na tabela.

Nos últimos confrontos diretos, a hegemonia é do Flamengo, com 11 vitórias em 16 jogos, contra apenas uma do Tricolor. Isso reforça o favoritismo da equipe rubro-negra, que venceu 3 dos últimos 4 duelos frente ao rival.

Melhor palpite para Fluminense W x Flamengo W:

Vitória do Flamengo W (fora) — O histórico de confrontos e o melhor momento técnico favorecem a equipe visitante.

Mercado alternativo: Mais de 2.5 gols na partida — a média de gols das duas equipes favorece um jogo aberto.

Fique de olho nas odds e aproveite os mercados com maior valor.

Ficha Técnica do Jogo:

Data: Sexta-feira, 16 de maio de 2025

Sexta-feira, 16 de maio de 2025 Horário: 21h00 (de Brasília)

21h00 (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro Feminino

Campeonato Brasileiro Feminino Local: A confirmar

A confirmar Transmissão: Acompanhe as opções ao vivo no site oficial da competição ou nas casas de apostas.

Estatísticas Rápidas:

Fluminense W: 3V, 4E, 3D | 10 GP / 10 GC

3V, 4E, 3D | 10 GP / 10 GC Flamengo W: 5V, 2E, 3D | 21 GP / 15 GC

5V, 2E, 3D | 21 GP / 15 GC Confrontos Diretos: Flamengo W venceu 11 dos últimos 16 jogos

Odds recomendadas para o jogo em Betano:

Vitória Flamengo W: 1.75

Empate: 3.60

Vitória Fluminense W: 4.50

Mais de 2.5 gols: 1.90

Dica final: Para quem busca valor e estatísticas sólidas, apostar na vitória do Flamengo W ou em gols na partida é a melhor alternativa para este duelo do Brasileirão Feminino.

Onde Assistir: A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e também pelo YouTube do Campeonato Brasileiro Futebol Feminino, trazendo toda a emoção do jogo para quem deseja acompanhar essa disputa ao vivo.

Fique ligado e não perca a chance de assistir a esse grande jogo entre os times pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2025.

Por supremas.com.br