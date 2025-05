Hemoraima realiza campanha para reforçar estoque de sangue

Com o aumento das cirurgias nas unidades hospitalares e os efeitos dos feriados prolongados sobre o comparecimento de doadores, o Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) promoverá neste sábado, 17, uma campanha especial de doação de sangue.

A ação tem como objetivo reforçar o estoque, que tem se mantido em níveis rotativos devido à alta demanda. A expectativa é mobilizar a população e formar uma grande corrente de solidariedade. A doação ocorrerá no período de 7h30 às 11h30.

“Temos de convocar a comunidade em geral para fazer essa corrente do bem, fazer com que esse estoque não chegue a um nível crítico e possamos atender a todas as unidades com sucesso”, explicou a enfermeira responsável pela captação de doadores, Liliana Bezerra.

Responsável por atender as demandas de sangue de hospitais públicos e privados do Estado, o Hemoraima convoca o comparecimento especialmente de doadores voluntários de tipagem e fator Rh O-.

O sangue O- é conhecido com tipagem universal, podendo ser transfundido em qualquer pessoa. Entretanto, apenas 9% da população brasileira possuem esse tipo sanguíneo, tornando-o bastante raro.

QUEM PODE DOAR?

Para ser um doador de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior.

No momento da doação, é preciso apresentar um documento oficial com foto. Caso o interessado seja menor de 18 anos, o mesmo deve estar acompanhado dos pais e se for um tutor legal deve ter o consentimento formal dos pais ou do responsável legal.

Se encaixando nesses critérios, o doador é cadastrado e encaminhado para uma entrevista, para em seguida passar por uma triagem. Não havendo nenhum impedimento, ele é encaminhado para a sala de coleta onde é feita a doação, que dura no máximo 10 minutos.

O Hemoraima fica localizado na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento). O horário de funcionamento da unidade é de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h e de 13h30 às 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (95) 98404-9593.

