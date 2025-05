Penedense x Sergipe; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

SC Penedense x Sergipe: Palpite, onde assistir e detalhes do jogo da Série D – 18/05/2025

No próximo domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), SC Penedense e Sergipe se enfrentam pela 5ª rodada do Grupo A4 do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida será disputada no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo (AL), e promete muita emoção, especialmente pela situação das duas equipes na tabela de classificação.

Situação na tabela – Grupo A4 da Série D

O confronto entre Penedense e Sergipe é crucial para a recuperação de ambas as equipes no campeonato. O SC Penedense, time alagoano que ocupa a 8ª e última colocação do grupo com 4 pontos, busca sua segunda vitória na competição para se manter vivo na briga por uma das vagas na próxima fase. O desempenho recente não é animador: uma vitória, um empate e duas derrotas.

Já o Sergipe, tradicional clube do futebol sergipano, está na 6ª posição, com 5 pontos conquistados. A equipe ainda não venceu fora de casa e acumula dois empates e duas derrotas nas últimas quatro rodadas. A pressão aumenta, já que o time precisa urgentemente de um resultado positivo para não se distanciar dos líderes do grupo.

Confronto direto e histórico recente

Os últimos confrontos diretos entre Penedense e Sergipe mostram certo equilíbrio, embora o Sergipe tenha vencido o duelo mais recente por 1 a 0. Historicamente, os jogos entre essas duas equipes são marcados por muita disputa no meio-campo, poucas chances de gol e placares apertados.

Com estilos parecidos de jogo e um cenário de necessidade mútua por pontos, a expectativa é de uma partida intensa e estratégica.

Probabilidades e apostas

Embora ainda não haja cotação definida em todos os sites de apostas, casas como a Betano, Superbet e Sofascore Odds devem disponibilizar em breve as odds completas para o confronto. Considerando o momento atual, o Sergipe é levemente favorito, mesmo atuando fora de casa, mas o fator campo pode pesar a favor do Penedense.

Palpite da redação: SC Penedense 1 x 1 Sergipe

Onde assistir ao vivo SC Penedense x Sergipe?

A partida não terá transmissão na TV aberta, mas poderá ser acompanhada ao vivo por plataformas digitais e de streaming especializadas na Série D, como:

Futebol Interior

Eleven Sports

Sofascore.com (placar ao vivo, estatísticas e tempo real)

Além disso, você pode acompanhar os lances minuto a minuto, estatísticas detalhadas, substituições e cartões pelo aplicativo ou site oficial do Sofascore.

Futebol brasileiro e outros esportes em destaque

O Campeonato Brasileiro da Série D movimenta torcidas de norte a sul do país e ganha cada vez mais visibilidade. Mas o futebol não é o único destaque: o Brasil também respira esportes como:

Basquete (NBA e NBB)

Vôlei (Superliga e Liga das Nações)

Tênis (Roland Garros se aproxima)

MMA (eventos do UFC)

E-sports (CBLOL, Valorant e FIFA)

Além disso, modalidades como beisebol, futsal, fut7, esportes a motor, tênis de mesa, hóquei, ciclismo e rugby também ganham espaço com transmissões ao vivo e cobertura estatística nas plataformas digitais.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.