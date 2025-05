Homenagens a mulheres de vários segmentos encerram programação na Câmara

Uma emocionante sessão solene em homenagens a mulheres que se destacam pelo seu trabalho em prol da população, marcou o encerramento da programação pelo Dia Internacional da Mulher realizado pela Câmara Municipal de Boa Vista

A solenidade teve participação especial da cantora Marília Tavares, nascida na cidade de Caracaraí, tem se destacado no cenário nacional e já é considerada uma das maiores revelações da música brasileira. A cantora também foi homenageada.

A comendas e honrarias Medalha Honra ao Mérito Rio Branco, Medalha Bom Samaritano, Diploma de Mulher Cristã, Medalha Mulher Cidadã, Título de Cidadão Boavistense e Diploma de Gratidão à Cidade de Boa Vista, foram concedidas a mulheres representam importantes segmentos e que lutam por mudanças que de fato, promovam qualidade de vida para todas as famílias

As homenageadas têm desempenhado trabalho de excelência nos âmbitos policial, jurídico, político, social, ambiental, religioso, educacional, empresarial e cultural.

Com apoio de todos os vereadores, a programação foi coordenada pelas vereadoras Pastora Carla Messias, Tuti Lopes, Carol Dantas, Bárbara Falcão, Aline Rezende, Jeu Nunes e Walkiria Ribeiro.

Foram dois dias dedicados às servidoras da Câmara que tiveram acesso a exames preventivos e ações que elevam a autoestima como as sessões de beleza

Também foram realizadas palestras sobre saúde mental, autocuidado e autoestima, prevenção em saúde e violência doméstica contra as mulheres.

PAINEL

Ao final da solenidade, as vereadoras também foram homenageadas com a inclusão de suas fotos na Galeria das parlamentares na Casa, juntamente com outras mulheres que já passaram pelo parlamento.