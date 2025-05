SES realiza oficinas para a construção do Plano de Ação da Rede Alyne no MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A construção do Plano de Ação da Rede Alyne visa reduzir a mortalidade materna e infantil no MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria da Saúde da Mulher, Criança e Maternidade e da Rede Alyne MS, realiza entre os dias 19 e 29 de maio uma série de oficinas voltadas à construção do Plano de Ação Regional da Rede Alyne no estado. As atividades ocorrerão das 8 horas às 17 horas, na ESP (Escola de Saúde Pública) Dr. Jorge David Nasser, em Campo Grande, com turmas divididas conforme as macrorregiões de saúde.

As oficinas têm como principal objetivo promover o diálogo entre gestores, profissionais de saúde e representantes da sociedade civil para identificar demandas locais, alinhar estratégias e desenvolver, de forma colaborativa, um plano de ação voltado à saúde materna e infantil. A proposta é fortalecer a rede de atenção à saúde materna e infantil no Estado, bem como o enfrentamento à violência contra mulheres, garantindo a implementação de ações integradas, efetivas e adequadas às realidades regionais.

Conforme a coordenadora da Saúde da Mulher, Criança e Maternidade da SES, Andriely Gomes dos Santos, a construção do plano de ação da Rede Alyne no Mato Grosso do Sul é um passo fundamental para garantir que a assistência à gestante, ao bebê e à puérpera aconteça de forma mais organizada, resolutiva e segura em todo o estado.

“No nosso estado, sabemos que os desafios são grandes, principalmente em relação aos vazios assistenciais, ao transporte sanitário e à garantia de acesso para as pessoas que vivem em áreas mais distantes ou em situação de vulnerabilidade. Por isso, entendemos que o plano de ação não poderia ser apenas um documento burocrático. Assim, precisávamos de uma metodologia que fizesse sentido ao território, que envolvesse os municípios, os serviços e os profissionais que estão no dia a dia do cuidado”, explica Andriely.

A construção da proposta será de forma participativa, realizando as oficinas por macrorregião, com a participação de técnicos das secretarias municipais, maternidades, Atenção Primária e também das gestões regionais. Nessas oficinas, será feito um diagnóstico conjunto, identificando quais serviços podem ser habilitados, serão discutidos os fluxos possíveis, os pontos de estrangulamento, o que já funciona bem e o que precisa ser fortalecido.

“Nosso objetivo é enfrentar as causas evitáveis da mortalidade materna e infantil, com um olhar especial para as mulheres que mais precisam – negras, indígenas, quilombolas e em situação de vulnerabilidade. É um passo coletivo, construído com diálogo, para garantir que toda mulher e toda criança tenham acesso a um cuidado digno e de qualidade”, afirma a gerente da Rede Alyne Mato Grosso do Sul, Renata Menezes Meireles.

A Rede Alyne é uma estratégia nacional voltada à qualificação da atenção obstétrica e neonatal, com foco na redução da mortalidade materna e infantil. Em Mato Grosso do Sul, o trabalho está sendo desenvolvido com responsabilidade, sensibilidade e base técnica, buscando transformar o compromisso com a vida em uma realidade concreta para toda a população.

“Estamos construindo um pacto regional pelo cuidado das nossas mulheres e crianças. Esse plano de ação é o primeiro passo para garantir habilitação dos serviços, monitoramento dos indicadores e, principalmente, salvar vidas”, reforça Andriely.

Confira as datas das oficinas:

19 e 20 de maio: Macrorregião Centro, composta por Região Baixo Pantanal, Região Centro e Região Norte;

21 e 22 de maio: Macrorregião Cone Sul, composta por Região Centro Sul, Região Sudeste e Região Sul Fronteira;

26 e 27 de maio: Macrorregião Costa Leste, composta por Região Nordeste e Região Leste;

28 e 29 de maio: Macrorregião Pantanal, composta por Região Pantanal.

Rede Alyne

A Rede Alyne é um programa do Governo Federal lançado em setembro de 2024, que reestrutura a antiga Rede Cegonha com o objetivo de reduzir a mortalidade materna no Brasil em 25% até 2027, com foco especial na diminuição de 50% das mortes entre mulheres negras. A iniciativa homenageia a jovem negra Alyne Pimentel, que morreu aos 28 anos, gestante e vítima de negligência médica.

A Rede Alyne é estruturada em seis componentes principais: pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança, sistema logístico, sistema de apoio e sistema de governança. Dentre as inovações, destacam-se a criação de um plano integrado entre as maternidades e a Saúde da Família, a qualificação das equipes da principal porta de entrada do SUS e a ampliação do Complexo Regulatório do SUS com equipe especializada em obstetrícia.

Kamilla Ratier, Comunicação SES

Fotos: Divulgação SES