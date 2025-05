Tottenham x Manchester United ASSISTIR AO VIVO Liga Europa LEAGUE, 2024/25, HOJE (21/05), Palpites, Escalações

Por MRNews



O jogo entre Tottenham x Manchester United acontece HOJE 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPA LEAGUE, 2024 – 2025.

Final da Liga Europa 2025: Tottenham x Manchester United – Prévia, Escalações e Palpite

Na quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), Tottenham Hotspur e Manchester United decidem o título da UEFA Europa League em um confronto 100% inglês no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. As equipes encerram temporadas irregulares na Premier League e veem na competição continental a última chance de conquistarem um troféu e, sobretudo, garantirem vaga na próxima edição da Champions League.

Tottenham busca redenção e primeiro título continental desde 1984

Apesar de uma campanha decepcionante na Premier League – ocupando a 17ª posição – o Tottenham chega à final embalado por uma sólida campanha na Europa League. São 9 vitórias em 14 jogos, incluindo triunfos expressivos sobre AZ Alkmaar, Eintracht Frankfurt e Bodo/Glimt na fase de mata-mata.

O técnico Ange Postecoglou, primeiro australiano a comandar um time em uma final europeia, tenta manter sua fama de conquistar títulos em seu segundo ano de trabalho em qualquer clube. O atacante Dominic Solanke é uma das esperanças dos Spurs, com 5 gols e 4 assistências na competição – além de ter balançado as redes nos três confrontos contra o United nesta temporada.

Desfalques confirmados incluem Dejan Kulusevski, James Maddison, Lucas Bergvall, Timo Werner e Radu Dragusin. Por outro lado, Heung-min Son está de volta após lesão e deve começar como titular.

Manchester United tenta salvar temporada sob comando de Ruben Amorim

Com uma Premier League também decepcionante – os Red Devils estão apenas uma posição acima do Tottenham – o técnico Ruben Amorim aposta todas as fichas na Europa League. O United eliminou Lyon em um confronto épico e passou com facilidade pelo Athletic Bilbao, dono da casa na final.

Os números são animadores: o United marcou 35 gols nesta edição da Liga Europa, ficando atrás apenas de campanhas históricas de Porto, Chelsea e Borussia Mönchengladbach. Bruno Fernandes, com 7 gols e 11 participações diretas, é o líder técnico da equipe e divide a artilharia com jogadores como Rasmus Hojlund.

Entre os desfalques ou dúvidas estão Lisandro Martínez, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Leny Yoro e Diogo Dalot. A boa notícia é o retorno de Mason Mount e Amad Diallo, que tiveram papel importante na classificação para a final.

Prováveis Escalações

Tottenham:

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Son

Manchester United:

Onana; Lindelof, Maguire, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Bruno Fernandes; Hojlund

Palpite para Tottenham x Manchester United

Com duas equipes instáveis, a final promete ser imprevisível. No entanto, o Manchester United parece chegar com mais consistência ofensiva e jogadores em melhor momento, além de maior experiência em decisões continentais. O Tottenham, por sua vez, confia em Solanke e Son para fazer história e levantar seu primeiro título europeu desde 1984.

Palpite: Tottenham 1×2 Manchester United (após prorrogação)

Onde assistir à final da Liga Europa 2025?

A final será transmitida ao vivo para o Brasil pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília), com pré-jogo, entrevistas e comentários ao vivo.

