Coritiba x América-MG; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Coritiba x América-MG é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (19) às 21h35 hs (horário de Brasília). A partida ttem Coritiba mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Coritiba x América-MG: onde assistir, escalações, desfalques e tudo sobre o jogo da Série B

Nesta segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, às 21h35 (horário de Brasília), Coritiba e América-MG se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida marca um confronto direto entre duas equipes tradicionais do futebol brasileiro que buscam se recuperar na tabela de classificação e retornar ao G-4.

Onde assistir Coritiba x América-MG ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo em quatro plataformas diferentes:

ESPN (TV por assinatura)

(TV por assinatura) Disney+ (streaming)

(streaming) RedeTV! (TV aberta)

(TV aberta) Desimpedidos (YouTube)

Além disso, o portal ge.globo acompanha todos os lances da partida em tempo real a partir das 20h30.

Momento do Coritiba na Série B

Após um início promissor, o Coritiba chega pressionado para a partida. O time perdeu os dois últimos jogos – para a Ferroviária (2 a 1) e Goiás (1 a 0) – e se afastou da zona de acesso à elite do futebol brasileiro. No entanto, o Coxa se mantém invicto dentro de casa, com duas vitórias e um empate até aqui no Couto Pereira.

Com 10 pontos na tabela, a equipe comandada por Mozart precisa reencontrar o caminho das vitórias para não deixar o pelotão da frente se distanciar. A novidade entre os titulares deve ser o retorno do goleiro Pedro Morisco, que volta de lesão na mão esquerda. No ataque, Nicolas Careca e Dellatorre surgem como alternativas para reforçar o setor ofensivo.

Provável escalação do Coritiba:

Pedro Morisco; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Nicolas Careca (Wallisson), Lucas Ronier e Gustavo Coutinho (Dellatorre).

Desfalques: Everaldo (transição física) e Rodrigo Moledo (aprimoramento físico).

Pendurados: Guilherme Aquino, Josué, Lucas Ronier e Wallisson.

Situação do América-MG na competição

O América-MG também vive um momento delicado na Série B. A equipe mineira não vence há três rodadas e caiu de rendimento, saindo da zona de classificação para a Série A. Fora de casa, o jejum é ainda maior: a última vitória como visitante na Série B foi há mais de sete meses, contra a Ponte Preta, em setembro de 2024.

Para a partida desta segunda, o técnico William Batista conta com os retornos de Cauan Barros e Kauã Diniz, que cumpriram suspensão. Por outro lado, o time terá o desfalque importante do atacante Fabinho, que passará por cirurgia no joelho e está fora. O jovem Miguelito, suspenso pelo STJD, também não joga.

Provável escalação do América-MG:

Matheus Mendes; Mariano, Júlio (ou Ricardo Silva), Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros e Elizari; Stênio (ou Renato Marques), William Bigode e Figueiredo.

Desfalques: Miguelito, Fabinho, Alê e Guilherme Pato.

Pendurados: ninguém.

Arbitragem de Coritiba x América-MG

O comando da arbitragem será do carioca Alex Gomes Stefano, com assistência de Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thiago Filemon Soares Pinto. O árbitro de vídeo (VAR) será Diego Pombo Lopez, da Bahia.

Confronto direto e expectativa

Historicamente, os duelos entre Coritiba e América-MG costumam ser equilibrados. Ambos os clubes já se enfrentaram diversas vezes pelas Séries A e B, com leve vantagem para o Coxa quando atua como mandante. O fator casa pode novamente fazer a diferença, já que o time paranaense apresenta um desempenho sólido no Couto Pereira.

Por outro lado, o América tenta quebrar o tabu como visitante e reencontrar a consistência que o levou ao G-4 no início da competição. Será um duelo tático, com ambas as equipes buscando a recuperação e a afirmação na Série B 2025.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.