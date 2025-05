Saae/Sorocaba realiza manutenção emergencial em rede de água na região do Cajuru do Sul nesta terça-feira (20) – Agência de Notícias

Posted on

Governo do Estado e Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) concluíram mais uma etapa importante de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Pedro Gomes. O investimento, de R$ 11 milhões, foi financiado integralmente com recursos próprios da Sanesul, integrando o Programa Avançar Cidades, e traz melhorias na infraestrutura de […]