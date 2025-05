Bares de Boa Vista vão promover conversas descontraídas sobre Ciência a partir desta segunda-feira, 19

Gole da Ciência 2024 – Foto: Divulgação/UERR



Que tal bater um papo descontraído sobre Ciência com os amigos no seu bar favorito? Essa é a proposta do Festival Internacional Pint Of Science. Durante três noites, a partir desta segunda-feira (19), bares de Boa Vista vão sediar o evento. Não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer aos locais participantes. A entrada é livre e ninguém é obrigado a consumir produtos ou serviços nos estabelecimentos.

Na primeira noite, a conversa será no bar da Praça Amoca, localizado na avenida Ville Roy, nº 2922, bairro Caçari. Os convidados Arthur Citó (INPA) e Maristela Xaud (EMBRAPA) vão falar sobre o tema “A COP30 no quintal: o que a Amazônia tem a ver com isso?”. A programação terá início às 19h30.

Na terça, 20 de maio, o bate-papo será sobre “A nova ordem mundial”, no bar UP, a partir das 19h30. O estabelecimento fica localizado na avenida Ville Roy, nº 2472, bairro Caçari. Os mediadores convidados são Glauber Carvalho (UFRR) e Laurinete Rodrigues da Silva (UERR).

Na quarta, 21 de maio, a partir das 19h30, o encontro ocorrerá no Marupiara Cultural. O bar está situado na Rua Severino Soares de Freitas, nº 1247, bairro Paraviana. Os convidados Júlio Fraulob (UFRR) e Maria Vauliam (CAPS II) vão conduzir a conversa sobre “Planta na mente: saúde mental e tratamentos naturais?”.

A primeira edição do Pint Of Science no Brasil foi há 10 anos. Atualmente, o festival é realizado em 169 cidades. A programação está disponível no site https://pintofscience.com.br. Em Roraima, o evento está inserido no Projeto de Extensão “Gole da Ciência”, com coordenação geral do Curso de Ciências Biológicas da UERR. Para saber mais basta enviar mensagem no Instagram: gole.ciencia.

Fonte: Da Redação