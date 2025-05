AVISO DE PAUTA: governador inaugura restauração da SC-340 em Porto União

O governador Jorginho Mello inaugura em Porto União nesta quinta-feira, 22, a restauração da SC-340, do entroncamento com a BR-280 até o Distrito de Santa Cruz do Timbó. Com investimentos de R$ 26,9 milhões, as obras abrangeram um trecho de 12,5 quilômetros, onde foram feitos serviços de drenagem, reforço, recapeamento e reconstrução de determinados trechos da rodovia. O ato de inauguração está marcado para as 16h, EEB Professor Clementino Britto.

