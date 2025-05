Bragantino x Criciúma, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

O jogo entre Bragantino x Criciúma marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem RB que vai buscar a vitória em seus domínios.

Bragantino x Criciúma: tudo sobre o confronto decisivo da Copa do Brasil 2025

Nesta quinta-feira, 22 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), o Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, será palco de um confronto eletrizante pela terceira fase da Copa do Brasil: Bragantino x Criciúma. O duelo é o jogo de volta da fase e promete emoções para os torcedores de ambas as equipes.

No jogo de ida, realizado em Santa Catarina, o Criciúma venceu por 1 a 0, construindo uma vantagem importante. Agora, pode se classificar com um simples empate. Já o Bragantino precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir Bragantino x Criciúma ao vivo

A transmissão da partida será feita pelos canais SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). A cobertura começa minutos antes da bola rolar, com pré-jogo, escalações, análises e comentários ao vivo.

Situação do Bragantino

O Bragantino vive um bom momento no Campeonato Brasileiro da Série A. Apesar da derrota recente para o Palmeiras em casa, por 2 a 1, a equipe ocupa a quarta colocação na tabela e demonstra um futebol competitivo. A derrota impediu que o time comandado por Fernando Seabra assumisse a liderança da competição, mas o foco agora se volta totalmente para a Copa do Brasil.

Para o jogo contra o Criciúma, o técnico conta com reforços importantes. O goleiro Lucão e o lateral Guilherme, que estavam no departamento médico, voltaram aos treinos. Por outro lado, os atacantes Fernando e Henry Mosquera seguem fora, lesionados. A provável escalação conta com nomes importantes como Cleiton no gol, Jhon Jhon no meio-campo e Eduardo Sasha no ataque.

Momento do Criciúma

O Criciúma, apesar da vitória no jogo de ida, enfrenta dificuldades na Série B. O time catarinense está na 16ª colocação, com apenas seis pontos somados em oito partidas, flertando com a zona de rebaixamento. A equipe não vence na competição nacional há cinco rodadas e vê na Copa do Brasil a oportunidade de retomar a confiança.

O técnico Eduardo Baptista, recém-chegado ao clube, busca reorganizar o time. Ele demonstra otimismo e confiança no potencial do elenco, apesar dos resultados negativos. O time deve manter a base que venceu o Bragantino no jogo de ida, com destaque para o atacante Werik Popó e o meia Matheus Trindade.

Arbitragem

A arbitragem da partida será conduzida por Wilton Pereira Sampaio (GO), com auxílio de Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO). O VAR ficará sob responsabilidade de Diego Pombo Lopez (BA), um dos nomes mais experientes do quadro da CBF.

Prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha (ou Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra.

Criciúma: Kauã Moroso; Rodrigo Fagundes, Marcelo e Zé Gabriel; Marcinho, Morelli, Matheus Trindade e Marcelo Hermes; Werik Popó, Neto Pessoa e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.

Considerações finais

O duelo entre Bragantino e Criciúma promete ser um dos mais equilibrados desta fase da Copa do Brasil. De um lado, o time paulista tenta reverter a desvantagem e seguir vivo em mais uma competição nacional. Do outro, os catarinenses buscam surpreender fora de casa e garantir uma vaga histórica nas oitavas de final.

Com casa cheia e transmissão ao vivo, os torcedores podem esperar uma partida intensa, com chances de gol, disputas físicas e um clima típico de mata-mata.

Análise de Dados

