Evento em Boa Vista reúne especialistas em educação paralímpica em programação gratuita com palestras e capacitações

Palestrantes da programação – Foto: Divulgação/Sesc Roraima



O Serviço Social do Comércio de Roraima (Sesc-RR) realiza, nos dias 22, 23 e 24 de maio, o 1º Seminário Sesc + Inclusão: Capacitação para Atendimento à Pessoa com Deficiência. A programação inclui palestras, exposição e capacitações profissionais com foco na educação paralímpica e no esporte adaptado.

O objetivo do evento é promover a formação de profissionais e o fortalecimento da inclusão social por meio do esporte, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades adaptadas e a valorização da diversidade.

Inscrições

A programação é aberta ao público e para participar é necessário realizar a inscrição online até o dia 22 de maio. A confirmação da inscrição deve ocorrer por meio da doação de 1 kg de alimento não perecível (com validade mínima de 90 dias), que pode ser entregue na Academia Sesc (Av. Venezuela – Mecejana), das 5h30 às 22h, ou na Sede Administrativa do Sesc (Rua Doutor Araújo Filho, 947 – Centro), das 7h30 às 18h30.

Quem preferir, pode optar pelo pix solidário no valor de R$ 10. Todos os alimentos e valores arrecadados serão destinados ao programa Sesc Mesa Brasil, que atua no combate à insegurança alimentar.

Para receber o certificado de participação nas capacitações Natação para Autismo e Musculação Adaptada, programadas para o dia 24 de maio, é necessário ter concluído o curso online gratuito “Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte”.

Programação completa

22 de maio | Palestras | A partir das 18h

Local: Sede Administrativa do Sesc (Rua Doutor Araújo Filho, 947, Centro)

Sesc + Inclusão: O Cenário Nacional com Fábio Fernando Silva Rodrigues – Analista de Esporte e Lazer do Departamento Nacional do Sesc

Movimento Paralímpico no Brasil com David Farias Costa – Coordenador do Programa de Educação Paralímpica

Direitos da Pessoa com Deficiência com Oleno Inácio de Matos – Defensor Público Geral do Estado de Roraima

Neurodiversidade e desenvolvimento: o papel da família no processo de inclusão no esporte com Professor Doutor – Rafael Vilas Boas Garcia

Papel do esporte paralímpico cruzando fronteiras em Roraima com Vinícius Denardin Cardoso – Coordenador do Centro de Referência Paralímpica de Roraima

Relato sobre a vida de um campeão com Randesson Gomes Calisto – Atleta Paralímpico e Profissional de Educação Física

23 de maio | Exposição

Exposição “Inclusão em Movimento”

Parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

Local: Sede Administrativa do Sesc (Rua Doutor Araújo Filho, 947, Centro)

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h

Entrada: gratuita e aberto ao público

24 de maio | Capacitações Práticas

Local: Sesc Mecejana – Av. Venezuela (entrada pela Academia Sesc)

Natação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Com Rui Menslin – Professor Especialista

Horário: 8h

Musculação Adaptada para Pessoas com Deficiência

Com Edvaldo Bueno de Oliveira – Profissional de Educação Física para Pessoas com Deficiência Visual

Horário: 14h

