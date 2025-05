Fifa reconheceu o Mundial do Vasco? Vasco é Campeão do Mundo em 1957 no Torneio de Paris

Por MRNews



Vasco da Gama: Campeão do Mundo em 1957 no Torneio de Paris

O Club de Regatas Vasco da Gama tem um capítulo glorioso e muitas vezes subestimado na história do futebol mundial. Em junho de 1957, o clube carioca sagrou-se campeão do mundo ao vencer o prestigiado Torneio de Paris, derrotando na final ninguém menos que o Real Madrid, bicampeão europeu na época, por 4 a 3, em pleno Parc des Princes, na França.

A conquista histórica

O Torneio de Paris foi um dos primeiros eventos internacionais a reunir clubes da América do Sul e Europa. Organizado pelo Racing Club de Paris, o torneio contou com quatro participantes e se destacou pela sua importância simbólica e esportiva. A vitória do Vasco sobre o Real Madrid — clube que seria pentacampeão europeu consecutivo — teve um impacto tão grande que foi considerada, por jornalistas da época, como o triunfo de um campeão mundial de clubes.

Os gols da vitória vascaína foram marcados por Válter Marciano (2), Vavá e Sabará, enquanto Di Stéfano, Mateos e Kopa descontaram para o time espanhol. A atuação do Vasco foi tão impressionante que jornais franceses estamparam manchetes reconhecendo a superioridade cruzmaltina.

O jornal L’Équipe destacou:

“Onze diabos negros tomaram conta da bola e não a largaram mais. O grande Real Madrid campeão da Europa estava aprendendo a jogar futebol.”

Já o France Soir foi direto:

Antes da Intercontinental, já havia um campeão mundial

A importância da conquista vascaína foi tanta que influenciou diretamente a criação da Copa Intercontinental, oficializada apenas em 1960. Em 2023, a própria FIFA, em artigo oficial, reconheceu o Torneio de Paris de 1957 como “o mais notável” exemplo de embates intercontinentais antes da criação do torneio mundial oficial.

Além disso, foi o primeiro triunfo de um clube sul-americano sobre o campeão europeu, algo inédito até então. A imprensa brasileira também não hesitou: o jornal Jornal dos Sports já se referia ao feito do Vasco como um mundial de clubes.

Capitão do Mundo

Diante da magnitude dessa vitória, e da simbologia que carrega até os dias de hoje, o Vasco da Gama passou a ser chamado por muitos torcedores e cronistas como o verdadeiro “Capitão do Mundo”. Um título não oficial, mas legítimo aos olhos de quem entende de futebol, história e grandeza.

