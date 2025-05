Passageiro de táxi é preso com mais de 20 esmeraldas em Boa Vista

Foto: Divulgação/PRF



Um homem foi preso na tarde desta terça-feira, 20, com 23 pedras esmeraldas na BR-401, em Boa Vista. Ele era passageiro de um táxi intermunicipal vindo de Bonfim, ao Norte de Roraima.

O carro com o suspeito foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após ser detido, ele foi levado para a sede da Polícia Federal na capital.

O material foi apreendido.

Outras abordagens

Durante a madrugada do mesmo dia, cerca de 137 m³ de madeira irregular foram apreendidas em abordagem a quatro caminhões em Rorainópolis, no Sul do estado. Durante os procedimentos de fiscalização da carga, foi identificado irregularidade quanto à documentação obrigatória prevista em Lei. O Ibama deu destino à carga.

À tarde, na BR-174, em Mucajaí, também ao Sul, os policiais abordaram um condutor de motocicleta, que forneceu um nome falso à equipe. Após diligências, foi possível identificar o condutor, com o qual também foram encontradas seis munições. O homem foi detido por falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Da Redação