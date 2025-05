Goiás x Ferroviária; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Goiás x Ferroviária é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (23) às 21h35 hs (horário de Brasília). A partida tem Goiás mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Goiás x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações da 9ª rodada da Série B do Brasileirão

A 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B começa com um duelo promissor entre Goiás e Ferroviária, nesta sexta-feira (23), às 21h35 (horário de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, conhecido como Serrinha, em Goiânia. O confronto será transmitido ao vivo por ESPN, Disney+, RedeTV! e no canal Desimpedidos. Além disso, o ge.globo fará a cobertura em Tempo Real.

Goiás busca manter a liderança isolada

Invicto há quatro jogos, o Goiás chega embalado e como líder da Série B, com 17 pontos somados. O Verdão venceu três dos últimos quatro confrontos e, mesmo tendo empatado com o Paysandu na última rodada fora de casa, mantém uma campanha sólida sob o comando do técnico Vagner Mancini. Jogando em casa, o time esmeraldino aposta no apoio da torcida para seguir firme no topo da tabela e abrir vantagem sobre os concorrentes diretos.

A única mudança na equipe titular deve ser o retorno do volante Marcão, que cumpriu suspensão e volta ao meio-campo no lugar de Gonzalo Freitas. No ataque, Anselmo Ramon e Pedrinho seguem como as principais armas ofensivas.

Provável escalação do Goiás:

Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Willean Lepo; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Desfalque: Esli Garcia (fratura no pé)

Pendurados: Lucas Ribeiro, Welliton Matheus e Jajá

Ferroviária tenta surpreender fora de casa

A Ferroviária ocupa atualmente a 11ª posição na tabela com 11 pontos e ainda busca sua primeira vitória como visitante nesta edição da Série B. A Locomotiva vem de dois empates consecutivos e, mesmo enfrentando o líder da competição, espera surpreender em Goiânia. O técnico Vinícius Bergantin deve manter a base da equipe que empatou com o Avaí, apesar do desfalque importante do zagueiro Gustavo Medina.

A equipe conta com a experiência de jogadores como Ricardinho e Albano no meio-campo e espera que a dupla ofensiva formada por Thiago Lopes e Carlão seja decisiva.

Provável escalação da Ferroviária:

Denis Júnior; Lucas Rodrigues, Maycon, Erik Nascimento e Eric Melo; Ricardinho, Netinho e Albano; Thiago Lopes, Juninho e Carlão.

Desfalques: Tárik, Gustavo Medina, Thayllon, Vítor Barreto, Denílson e Cauã Aguiar (todos no DM)

Pendurados: Eric Melo, Carlão e Lucas Rodrigues

Arbitragem da partida:

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fernanda Krüger (MT) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Philip Bennett (RJ)

Palco do confronto:

O estádio da Serrinha será o cenário deste embate entre tradição e ambição. Com times em momentos diferentes na tabela, Goiás e Ferroviária prometem protagonizar um jogo equilibrado, com fortes ingredientes técnicos e táticos.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.